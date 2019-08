Valdivara 5 Terre, ufficializzato l'organigramma tecnico della Scuola Calcio

Beverino (SP) - Dopo aver ufficializzato l'organigramma tecnico del Settore Giovanile, il Valdivara 5 Terre, ha reso noto anche l'organigramma tecnico della Scuola Calcio. Confermati i mister Grimaldi, Carmineo, Plicanti, Navarro e Beniamini, mentre le novità sono l'ingresso di Russo e Nicontra, quest'ultimo nel ruolo di preparatore dei portieri.



Il comunicato della società- “L'ASD Valdivara 5 Terre rende noto l'organigramma tecnico della Scuola Calcio per la stagione 2019/2020, che da questa stagione vede come responsabile Christian Codognotto.



Categoria 2009: allenatore Grimaldi

Categoria 2010: allenatore Carmineo

Categoria 2011: allenatore Russo - Navarro

Categoria 2012: allenatore Plicanti

Categoria 2013: Beniamini

Preparatore dei portieri: Nicotra Riccardo

Mentre per la categoria 2014 la società a breve ufficializzerà la nomina dell'Istruttore.

La società augura ai propri istruttori le migliori soddisfazioni, rivolgendogli un caloroso in bocca al lupo per questa nuova stagione”.