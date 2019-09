Valdivara 5 Terre, nuovo ingresso in società

Beverino - L'ASD Valdivara 5 Terre ha annunciato l'ingresso in società di Roberto Podenzana, al quale è stato affidato il ruolo di Direttore del Settore Agonistico. Questa la prima dichiarazione del nuovo responsabile biancoazzurro “Ringrazio il Presidente Reno Renucci e tutti i Soci per la grande opportunità che mi concedono. Entro in questa nuova famiglia in punta di piedi, con tanta umiltà e con la speranza di portare un contribuito alla crescita di un progetto che è già fondato su solide basi. È incredibile la carica di passione che ho trovato in questa Società, che ha avuto la forza di rialzarsi dopo le note disavventure dello scorso anno. I tesserati e le famiglie dei ragazzi della Scuola Calcio e del Settore Giovanile devono essere fieri di questa Società ed io sono sinceramente onorato di poterne far parte”