Valdivara 5 Terre, iscirizioni aperte per il Settore Giovanile e Scuola Calcio

Beverino (SP) - Il Settore Giovanile e Scuola Calcio Valdivara 5 Terre, fin da quando è stata avviata nel 2016, offre un servizio professionale ed educativo, ma al tempo stesso divertente e coinvolgente per tutti i bambini e bambine della nostra città e della provincia che voglio con entusiasmo avvicinarsi e praticare il gioco del calcio.



Il servizio offerto si realizza tramite il lavoro di istruttori qualificati e competenti che seguiranno un programma appositamente definito per categoria e che si metteranno a disposizione dei piccoli iscritti con entusiasmo e dedizione per farli divertire e far apprendere al momento opportuno i vari aspetti del gioco del calcio.



Dove:

- Stadio Rino Colombo di Beverino

- Centro Sportivo La Pianta 310 alla Spezia





Iscrizioni aperte per le seguenti annate: 2003, 2004. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014



Costo iscrizione: 280+20 per il tesseramento





Per maggiori informazioni e iscrizioni per il Settore giovanile, ovvero le annate dal 2003 al 2008: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la sede di Beverino, oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0187/028008 ( segreteria ) 331/3671492 – 333/3965217 – 342/6967002. Mail: segreteria@valdivara5terre.it



Per maggiori informazioni e iscrizioni per la Scuola Calcio, ovvero le annate dal 2009 al 2014: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la sede del centro sportivo La Pianta 3010 in Via La Pianta 310 La Spezia, oppure telefonare al seguente numero:333/5300706