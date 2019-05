Valdivara 5 Terre, entra nel vivo il memorial "P. Bragazzi"

Beverino - Entra sempre più nel vivo la 32esima edizione del memorial “Piero Bragazzi”, riservato alla categoria degli Esordienti 2006. Centrano la qualificazione le formazioni del Don Bosco Spezia Calcio, Canaletto Sepor, che di fatto eliminano dalla competizione i bianco azzurri di Wladimo Guerrato, Tarros Sarzanese e Colli Ortonovo, che rispettivamente hanno eliminato le formazioni dell'Arci Pianazze e del Levanto Calcio. Di seguito i risultati e il programma del prossimo turno.



Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre 2-1 ( Carletti, Raso; Tesone )

Don Bosco Spezia Calcio: Maccioni, Fortunati, Toracca, Olivieri, Ferretti, Oliva, Carletti, Pignotti, Montali, Bravi, Raso. Taliercio, Berti, Bastianelli. All. Scotti M.

Valdivara 5 Terre:

Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor 0-4 ( Simoni, Bortone (2), Menaccio )

Canaletto Sepor: Comiran, Simoni, Bartoli, Urli, Vergai, Serio, Menachi, Mainardi, Di Pizzo, Elmazi, Basco, Coste Garcia, Franchetti, Gaudino. All. Rotondo R.



Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio 0-0 (3-0 d.c.r )

Arci Pianazze – Tarros Sarzanese 0-0 ( 4-5 d.c.r )

Arci Pianazze: Stirbum Marchese, Villani, Bertone, Memia, Scamporrino, Palmieri, Piccirillo, Spera, Barsanti, Balbarini. Amato, Garboni, Pieroni, Shqypi. All. Pisani G.

Tarros Sarzanese: Pellegrini, Mazzi, Fregosi, Filippetti, Lafleur, Scazzola, Asti, Miserendino, C

Levanto Calcio – Colli Ortonovo 0-2 ( Casti (2) )

Levanto Calcio: Benvenuto, Giorno, Colombo, Carfagno, Moggia, Schiaffino, Guzzardo, Mazzoleni, Carbonari, Guida, Lagaxio. Catania. All. Gabbriellini G.

Colli Ortonovo: Oataro, Guerrieri, Ismari, Kahlil, Salvini, Casti, Sulejmani, Cervia, Sabadini, Pavia, Montali. Valerio, Zavattieri, Chiappuci. All. Bardini M.





Programma prossimi incontri

Giovedì 23 maggio ore 17:30 Canaletto Sepor – Tarros Sarzanese

Giovedì 23 maggio ore 18:30 Don Bosco Spezia Calcio – Colli Ortonovo