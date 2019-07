Valdivara 5 Terre, aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio

La Spezia- Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio gestita dal Valdivara 5 Terre per la stagione 2019-2020. Una proposta estesa per tutta la stagione agonistica e riservata a bambini e bambine nati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Dopo il successo delle passate edizioni, verrà offerta anche quest’anno la possibilità di allenarsi per un’intera stagione con gli istruttori del Settore giovanile bianco azzurro.



La Scuola Calcio, che prenderà il via nel messe di settembre, si svolgerà presso il Centro Sportivo La Pianta 310 e i bambini iscritti avranno la possibilità di svolgere la propria attiva nei due campi di calcio a 5, campi in erba sintetica di ultima generazione e gli unici della città ad essere coperti e riscaldati, oltre che nel campo a sette. Per maggiori informazioni telefonare al seguente numero 329. 4760933.