Valdivara 5 Terre, Renucci: "Orgoglioso del nostro settore giovanile"

La Spezia - Nonostante un inizio di stagione tra mille difficoltà, il Valdivara 5 Terre del presidente Reno Renuucci è riuscito a piazzare due formazioni nel campionati regionali, mentre c'è rammarico per la mancata qualificazione degli Under 17, quest'ultimi sconfitti nella partita di spareggio contro la Samamrgheritese. “ Dopo un'estate difficile, dove da più parti si ventilava la possibilità della chiusura della nostra società, siamo ripartiti puntando sui nostri giovani che ci hanno ripagato con delle grandi soddisfazioni – afferma il presidente Renucci- Oggi festeggiamo la qualificazione ai campionati regionali degli Under 16 e Under 14 e quindi un ringraziamento va ai mister Walter Lunghi e Wladimiro Guerrato e a tutti i dirigenti che hanno lavorato quotidianamente a fianco dei nostri ragazzi. Un pensiero speciale va ai nostri ragazzi della formazione Under 17 che nonostante la sconfitta subita nello spareggio contro la Sammargheritese hanno onorato al meglio l'impegno”. Felice per la qualificazione anche Walter Lunghi, tecnico della formazioni Under 16: "Non è stato facile qualificarsi anche perché nel nostro girone erano presenti due formazioni molto attrezzate come Canaletto Sepor ed il Don Bosco Spezia Calcio. Non era scontata la nostra qualificazione anche perché la squadra è nata tra le mille difficoltà soprattutto perchè la società quest'estate è dovuta ripartire da zero, quindi non è stato facile costruire una rosa all'altezza. Grazie al lavoro della società, invece, siamo riusciti a costruire giorno dopo giorno una rosa competitiva. Quindi, sono felice di aver portato questi ragazzi al campionato regionale”. Molto soddisfatto Wladimiro Guerrato, tecnico della formazione Under 14: "Questi ragazzi sono da elogiare dal primo all'ultimo perchè hanno disputato una fase di qualificazione tra mille difficoltà. Difficoltà che siamo riusciti a superare con il tanto lavoro svolto sul campo e con il grande aiuto da parte dello staff dirigenziale e dei genitori, che ringrazio per averci dato fiducia". Di seguito le rose delle due formazioni che prenderanno parte ai campionati regionali Under 16 e Under 14





Questa la rosa degli Under 16: Croxatto Elia, D'Ippolito Carlo, Favazza Francesco, Ferrari Leonardo, Fiori Leonardo, Foleganio Matteo, Giorgi Alessandro, Lunghi Gabriele, Manfroni Matteo, Menini Flavio, Moscatelli Samuele, Oldoini Matteo, Paradisi Alessandro, Pondelli filippo, Scapuso Lorenzo, Socoloschi Adrei Madalin, Vaccaro Gianmarco. Allenatore: Walter Lunghi. Dirigenti: Manfroni Paolo, Menini Rolando, Ferrari Flavio



Questa la rosa degli Under 14: Almonte Diego, Barbieri Filippo, Bertonati Andrea, Bono Luca, Calcagnini Alessio, Calcagno Mattia, Castagnaro Gabriele, Cozzani Cristiano, Cruceta Hidalgo, Galloro Mattia, Moggia Alfonso, Pondelli Francesco, Raggi Ettore, Ricco Leoanardo, Simoncini Davide e Tesone Diego. Allenatore: Wladimiro Guerrato. Dirigenti: Galloro Luca, Veneri Arianna, Raggi Marco e Bertonati Lorenzo