Valdivara 5 Terre, Lorenzo Montefiori è sicuro: “La nostra stagione? Direi positiva”

Beverino ( SP ) - Nonostante le smentite delle settimane scorse, dove ricordiamo sono scesi in campo il presidente Reno Renucci ed il vice presidente Luigi Di Valentino, le polemiche intorno al Valdivara 5 Terre sembrano non essere terminate. E cosi questa volta a scendere in campo è il direttore sportivo del settore giovanile Lorenzo Montenferiori che ha tracciato un bilancio della stagione giovanile del club bianco azzurro.

“Volevo poi salutare e ringraziare tutti i nostri tesserati e le loro famiglie per la stagione trascorsa assieme e dare appuntamento al più presto (speriamo), quando potremo finalmente ricominciare, tutti assieme, per continuare il percorso che stavamo facendo. Benché la stagione sia stata travagliata ed interrotta, sempre per motivi esterni e non dipendenti dalla nostra volontà, il bilancio è comunque positivo, perché il nostro programma, che prevede sempre di avere il bambino/ragazzo al centro del progetto calcistico, sta dando ottimi frutti. Approfitto per ringraziare anche tuti i nostri tecnici, che hanno fatto un lavoro enorme: Fabrizio Ricciardi, che con i suoi Allievi 2003, dopo aver perso solo allo spareggio l'accesso alle fasi regionali, stava lottando per il titolo nel campionato provinciale; Lunghi Walter, che con gli allievi 2004 ha centrato la qualificazione alle fasi regionali, dove stava facendo benissimo; Andrea Andrea Guerrato coi suoi 2005, in testa al campionato Giovanissimi Provinciali, con buone probabilità di vincerlo; Davide Conte, con ottimi risultati sia tecnici che sul campo, con gli esordienti 2008. Per ultimo lascio Wladimiro Guerrato, non perché meno importante, ma in quanto vorrei spendere 2 parole in più per lui, al di là dell'ottimo risultato di quest'anno, in cui i suoi Giovanissimi 2006 si sono qualificati alle fasi regionali. E' stato, negli ultimi 5 anni, sicuramente l'allenatore più vincente (ricordiamo le 2 vittorie nei campionati Provinciali, sia con gli Allievi '99 che con i 2000) e, soprattutto, è stato uomo di società come pochi, sempre pronto a farsi carico di ogni incombenza. Sappiamo che le nostre strade potrebbero separarsi, ma a nome di tutto il Valdivara 5 Terre vorrei appunto rendergli merito di quanto ha fatto e dato alla Società, negli anni, un esempio per tutti. Non ho citato la Scuola Calcio, la juniores e la Prima squadra, perché è giusto dare spazio a chi le ha seguite maggiormente. Ringrazio anche Reno Renucci e Luigi Di Valentino, che hanno dato grande prova di attaccamento al Valdivara 5 Terre e restano saldamente in sella. Speriamo di rivederci presto tutti al campo. Il Valdivara 5 Terre riparte da voi tutti, da noi tutti!". Queste le parole del dirigente bianco azzurro