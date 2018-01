VI torneo `Epifania Villafranchese`: negli Esordienti 2005 vincono le Pianazze

Villafranca Lunigiana - E’ iniziata la sesta edizione del torneo giovanile di calcio Epifania Villafranchese rituale kermesse nella edizione invernale organizzata dal Settore Giovanile del Filvilla con la collaborazione della F.i.g.c Delegazione Provinciale di Massa Carrara e patrocinata dall’ Amministrazione comunale di Villafranca.

Ad aprire la manifestazione è stata la categoria riservata agli esordienti 2005 a nove , ad alzare la coppa del primo torneo a calendario è l’Arci Pianazze che nella finale ha battuto di misura il Ceparana. Nell’ottima giornata di sole che ha permesso la buona riuscita del torneo nell’impianto lunigianese del “Bottero”si sono affrontate nelle semifinali le formazioni della Pontremolese opposte al Ceparana e Arci Pianazze con quella del Ricortola. Nella prima semifinale dove ha regnato l’equilibrio l’accesso alla finale è stata decisa dai calci di rigore, dove i rosso neri dal dischetto sono risultati infallibili. Nell’altra semifinale gli spezzini dell’Arci Pianazze hanno prevalso sul Ricortola di mister Piscopo per tre azero, a segno con Bartoli,Cordini e Perrone.

Nella finalina la formazione pontremolese di mister Cocchi riscatta l’opaca semifinale aggiudicandosi il terzo posto sui nero verdi toscani con il classico risultato all’inglese firmato dai sigilli di Khider e Franchi.

Nella combattuta finale tra l’Arci Pianazze e il Ceparana ha la meglio il team ligure deciso dal punto di Tommaso Cordini, da segnalare allo scadere del secondo tempo Muto del Ceparana ha la possibilità di portare i compagni ai tempi supplementari, ma fallisce il calcio di rigore, consegnando la coppa agli spezzini.



Rinviata per il maltempo a fine gennaio la seconda giornata che era fissata per domenica 31 dicembre dedicata alla categoria Piccoli calci anni 2011-2012, la manifestazione riprenderà sabato 6 gennaio a partire dalle ore 18,°° con la categoria riservata ai Pulcini 2008, dove scenderanno in campo le squadre : Spezia, Pontremolese, Ceparana, Follo, Palleronese e Filvilla:



Risultati :

Semifinali :Pontremolese-Ceparana 0-0 (1-4 d.c.r.)

PontremoleseMartelli,Antolini,Franchi,Bortolosi,Tamagna,Qazbour, Poli, Moscatelli, Lamnaouar,Ghdoary,Khider, Peccia,Tarantola,Zani. All. Cocchi

Ceparana : Angrisani,Berischa, Confetti, Favoriti, Locchi, Lombardo, Lotta, Muto,Niro,Treppiedi.All.ri Bertano-Ercolini

Arbitro : Silvani

Sequenze rigori : Favoriti(gol),Franchi(gol),Muto(gol),Tarantola(fuori),Treppiedi (gol),Gaddary(palo),Locchi(gol),Tamagna(fuori).



Arci Pianazze-Ricortola 3-0

Arci Pianazze : Lestingi,Barani,Bini,Bartoli Romani, Ratti, Tartarini, Cheorghe, Calia,Penna,Dalimi,Cordini,Pascul. All. ri Thomas e Nicolò D’Ippolito

Ricortola : Bondielli M.,Bazie,Ricci,Piccini,Bondielli A., Alberti, Galeotti, Finelli, Iussi, Balloni .All. Piscopo

Arbitro : Tacchini

Marcatori : Bartoli,Cordini,Perrone



Finali:

3°/4° :Pontremolese-Ricortola 2-0

Pontremolese : Martelli, Antolini,Tarantola, Zani, Khider, Lamnaouar, Moscatelli, Poli,Quazbour,Tamagna,Bortolosi,Franchi,Peccia All. Cocchi

Ricortola: Bondielli M.,Balloni,Iussi,Finelli,Galeotti,Alberti,Bondielli A., Piccini, Ricci,Bazie. All.Piscopo

Arbitro : Silvani

Marcatori : Khider, Franchi







1°/2° : Arci Pianazze-Ceparana 1-0

Arci Pianazze : Lestingi, Penna, Calia, Cheorghe, Tartrarini, Ratti, Barani, Bini, Bartoli Romani, Dalimi, Cordini, Pascul. All.ri Thomas e Nicolò D’ippolito

Ceparana . Angrisani, Berisha, Confetti, Favoriti, Locchi, Lombardo, Lotta, Muto, Niro, Treppiedi. All. Bertano-Ercolini

Arbitro : Tacchini

Marcatore : Cordini

Note :allo scadere del s.t. Muto sbaglia calcio di rigore.