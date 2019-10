Under 19, vola l'Athletic Club Liberi

La Spezia - La quinta giornata del campionato Under 19 di Eccellenza ci conferma la grandezza dell'Athletic Club Liberi che centra la quinta vittoria consecutiva nell'atteso big match contro il Don Bosco Spezia Calcio. Torna alla vittoria il Rivasamba, mentre continua il momento negativo delle formazioni della Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre, Canaletto Sepor e Genovese, con le ultime tre formazioni ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.



La copertina di giornata, la quinta stagionale, va a Salone della Ruentes, autore di una pregevole tripletta che consente alla formazione ruentina di battere la Tarros Sarzanese. Note di merito anche per Petricelli del Canaletto Sepor, Boggiano del Rivasamba e Saccomani della Goliardicapolis, tutti a segno con una doppietta.



Il punto di giornata - Le reti di Giuliani e Montaldo, con nel mezzo il pareggio salesiano arrivato grazie all'ex Valdivara 5 Terre Lorenzini, regalano la quinta vittoria stagionale alla capolista Athletic Club Liberi che davanti al proprio pubblico batte 2-1 il Don Bosco Spezia Calcio. Torna alla vittoria il Rivasamba, seconda forza del campionato, e lo fa andando a sbancare il Tanca della Spezia grazie alla doppietta di Boggiano, alla singola di Padi e alla sfortunata autore spezzina. Per il Canaletto Sepor, invece, a segno ci va Polizza e Petricelli, quest'ultimo autore di una doppietta. Secondo pareggio consecutivo per la Sammargheritese che contro il Sestri Levante non va oltre l'uno a uno. Al Sivori, aprono le marcature gli orange con Pizzoni poi arriva il pareggio di Ramella che evita la sconfitta della formazione di mister Galleno. Continua il momento positivo dell'Angelo Baiardo che passa sul campo del Valdivara 5 Terre, quest'ultimo a segno con Bologna e Dieli, grazie alle reti di Jammeh, Priani, De Rosa e Millici. Le reti di Boni, Salvadori e Conti regalano la vittoria al Magra Azzurri contro l'Anpi Sport e Casassa. Una vittoria, la seconda stagionale, che porta i blues al quinto posto della classifica. Netta, invece, è la vittoria della Goliardicapolis che rispetta i favori della viglia e batte 8-1 la Genovese grazie alla doppietta di Saccomani e alle singole di Rissolio, Arrò, Pilati, Cristiani, Furio e Raffretti, Chiude la giornata la vittoria conquistata dalla Ruentes che ha la meglio della Tarros Sarzanese, quest'ultima a segno con Neri e Matteucci, grazie alla tripletta di Salone.



Risultati 5 giornata

Anpi Sport e Casassa – Magra Azzurri 0-3

Athletic Club Liberi – Don Bosco Spezia Calcio 2-1

Canaletto Sepor – Rivasamba 3-4

Runtes – Tarros Sarzanese 3-2

Valdivara 5 Terre – Angelo Baiardo 2-4

Sestri levante – Sammargheritese 1-1

Goliardicapolis – Genovese 8-1



Classifica: Athletic Club Liberi 15; Rivasamba 12; Sammargheritese 11; Angelo Baiardo 9; Magra Azzurri 8; Goliardicapolis, Don Bosco Spezia Calcio e Ruentes 7; Sestri Levante e Anpi Sport e Casassa 6; Tarros Sarzanese 4; Valdivara 5 Terre 3; Canaletto Sepor e Genovese 1.