Under 19, ufficializzato il calendario 2019/2020

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto, nella giornata di ieri, la composizione ufficiale del campionato regionale Under 19 del Girone B, dove al via vede impegnate le formazioni spezzine del Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio, Tarros Sarzanese, Magra Azzurri e Valdivara 5 Terre. Nella prima giornata subito il primo derby spezzino tra il Valdivara 5 Terre ed il Magra Azzurri, mentre faranno il proprio esordio in trasferta le formazioni del Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio e Tarros Sarzanese. Di seguito il calendario completo.
1a Giornata
14 Set 2019 – 14 Dic 2019
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – SAMMARGHERITESE 1903
GENOVESE BOCCADASSE – ATHLETIC CLUB LIBERI
GOLIARDICAPOLIS 1993 – ANGELO BAIARDO
RUENTES 2010 – RIVASAMBA H.C.A.
SESTRI LEVANTE 1919 SS – TARROS SARZANESE SRL
VALDIVARA 5 TERRE – MAGRA AZZURRI
2a Giornata
21 Set 2019 – 21 Dic 2019
ANGELO BAIARDO – DON BOSCO SPEZIA CALCI
ATHLETIC CLUB LIBERI – A.N.P.I.SPORT E.CASASS
CANALETTO SEPOR – RUENTES 2010
MAGRA AZZURRI – SESTRI LEVANTE 1919 SS
RIVASAMBA H.C.A. – VALDIVARA 5 TERRE
SAMMARGHERITESE 1903 – GENOVESE BOCCADASSE
TARROS SARZANESE SRL – GOLIARDICAPOLIS 1993
3a Giornata
28 Set 2019 – 11 Gen 2020
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – RIVASAMBA H.C.A.
ATHLETIC CLUB LIBERI – CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – GENOVESE BOCCADASSE
GOLIARDICAPOLIS 1993 – SAMMARGHERITESE 1903
RUENTES 2010 – MAGRA AZZURRI
SESTRI LEVANTE 1919 SS – ANGELO BAIARDO
VALDIVARA 5 TERRE – TARROS SARZANESE SRL
4a Giornata
5 Ott 2019 – 18 Gen 2020
ANGELO BAIARDO – RUENTES 2010
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – GOLIARDICAPOLIS 1993
GENOVESE BOCCADASSE – SESTRI LEVANTE 1919 SS
MAGRA AZZURRI – CANALETTO SEPOR
RIVASAMBA H.C.A. – ATHLETIC CLUB LIBERI
SAMMARGHERITESE 1903 – VALDIVARA 5 TERRE
TARROS SARZANESE SRL – A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
5a Giornata
12 Ott 2019 – 26 Gen 2020
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – MAGRA AZZURRI
ATHLETIC CLUB LIBERI – DON BOSCO SPEZIA CALCI
CANALETTO SEPOR – RIVASAMBA H.C.A.
GOLIARDICAPOLIS 1993 – GENOVESE BOCCADASSE
RUENTES 2010 – TARROS SARZANESE SRL
SESTRI LEVANTE 1919 SS – SAMMARGHERITESE 1903
VALDIVARA 5 TERRE – ANGELO BAIARDO
6a Giornata
19 Ott 2019 – 1 Feb 2020
ANGELO BAIARDO – CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – VALDIVARA 5 TERRE
GENOVESE BOCCADASSE – RUENTES 2010
GOLIARDICAPOLIS 1993 – SESTRI LEVANTE 1919 SS
MAGRA AZZURRI – ATHLETIC CLUB LIBERI
SAMMARGHERITESE 1903 – A.N.P.I.SPORT E.CASASS
TARROS SARZANESE SRL – RIVASAMBA H.C.A.
7a Giornata
26 Ott 2019 – 8 Feb 2020
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – ANGELO BAIARDO
ATHLETIC CLUB LIBERI – GOLIARDICAPOLIS 1993
CANALETTO SEPOR – TARROS SARZANESE SRL
RIVASAMBA H.C.A.N – MAGRA AZZURRI
RUENTES 2010 – SAMMARGHERITESE 1903
SESTRI LEVANTE 1919 SS – DON BOSCO SPEZIA CALCI
VALDIVARA 5 TERRE – GENOVESE BOCCADASSE
8a Giornata
2 Nov 2019 – 15 Feb 2020
ANGELO BAIARDO – MAGRA AZZURRI
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – A.N.P.I.SPORT E.CASASS
GENOVESE BOCCADASSE – CANALETTO SEPOR
GOLIARDICAPOLIS 1993 – RUENTES 2010
SAMMARGHERITESE 1903 – RIVASAMBA H.C.A.
SESTRI LEVANTE 1919 SS – VALDIVARA 5 TERRE
TARROS SARZANESE SRL – ATHLETIC CLUB LIBERI
9a Giornata
9 Nov 2019 – 22 Feb 2020
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – GENOVESE BOCCADASSE
ATHLETIC CLUB LIBERI – SESTRI LEVANTE 1919 SS
CANALETTO SEPOR – SAMMARGHERITESE 1903
MAGRA AZZURRI – TARROS SARZANESE SRL
RIVASAMBA H.C.A. – ANGELO BAIARDO
RUENTES 2010 – DON BOSCO SPEZIA CALCIO VALDIVARA 5 TERRE – GOLIARDICAPOLIS 1993
10a Giornata
16 Nov 2019 – 29 Feb 2020
ANGELO BAIARDO – ATHLETIC CLUB LIBERI
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – RIVASAMBA H.C.A.
GENOVESE BOCCADASSE – MAGRA AZZURRI
GOLIARDICAPOLIS 1993 – CANALETTO SEPOR
SAMMARGHERITESE 1903 – TARROS SARZANESE SRL
SESTRI LEVANTE 1919 SS – A.N.P.I.SPORT E.CASASS
VALDIVARA 5 TERRE – RUENTES 2010
11a Giornata
23 Nov 2019 – 7 Mar 2020
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – GOLIARDICAPOLIS 1993
ATHLETIC CLUB LIBERI – VALDIVARA 5 TERRE
CANALETTO SEPOR – DON BOSCO SPEZIA CALCI
MAGRA AZZURRI – SAMMARGHERITESE 1903
RIVASAMBA H.C.A. – GENOVESE BOCCADASSE
RUENTES 2010 – SESTRI LEVANTE 1919 SS
TARROS SARZANESE SRL – ANGELO BAIARDO
12a Giornata
30 Nov 2019 – 14 Mar 2020
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – TARROS SARZANESE SRL
GENOVESE BOCCADASSE – ANGELO BAIARDO
GOLIARDICAPOLIS 1993 -MAGRA AZZURRI
RUENTES 2010 – A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
SAMMARGHERITESE 1903 – ATHLETIC CLUB LIBERI
SESTRI LEVANTE 1919 SS – RIVASAMBA H.C.A.
VALDIVARA 5 TERRE – CANALETTO SEPOR
13a Giornata
7 Dic 2019 – 21 Mar 2020
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA – VALDIVARA 5 TERRE
ANGELO BAIARDO – SAMMARGHERITESE 1903
ATHLETIC CLUB LIBERI – RUENTES 2010
CANALETTO SEPOR – SESTRI LEVANTE 1919 SS
MAGRA AZZURRI – DON BOSCO SPEZIA CALCI
RIVASAMBA H.C.A. – GOLIARDICAPOLIS 1993
TARROS SARZANESE SRL – GENOVESE BOCCADASSE