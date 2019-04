Under 19, terminata la stagione regolamentare

Centrano la qualificazione alla fase finale le formazioni genovesi dell'Athletic Club Liberi e dell'Angelo Baiardo. Si salva il Canaletto, mentre ai playout vanno il Busalla ed il Real Fieschi.

La Spezia - L'ultima giornata della stagione regolamentare ha dato i suoi verdetti finali. Ad accedere alla fase finale sono le formazioni genovesi dell'Athletic Club Liberi e dell'Angelo Baiardo, mentre si salva all'ultimo respiro la formazione spezzina del Canaletto Sepor. Retrocede la Caperanese, mentre il Busalla ed il Real Fieschi si giocheranno le ultime chance nella lotteria dei play-out.

La copertina di giornata, l'ultima di questa stagione, è per Sebastiano Grisolia Baracco. Il giovane attaccante rossonero chiude la propria stagione, la prima nel campionato Under 19, con la bellezza di 23 centri stagionali che gli valgono lo scettro come migliore realizzatore del Girone B. Ventitré centri stagionali che lo proiettano al secondo posto della classifica dei migliori marcatori dei due giorni del campionato Under 19. Al primo posto, infatti, troviamo Viganò del Vado che come l'attaccante spezzino nell'ultima convocazione della rappresentativa regionale è stato escluso. Le stranezze del calcio. Menzione speciale per Andrea Degano, attaccante classe 2001 del Valdivara 5 Terre, autore di un poker di reti e miglior realizzatore dell'ultima giornata.

Il punto della ventiseiesima giornata - L'atteso big match degli ultimi novanta minuti va all'Angelo Baiardo che grazie alla doppietta messa a segno da Garcia e alla singola di Leoanrdi, con nel mezzo il momentaneo pareggio della capolista con Montanari, batte 3-1 l'Athletic Club Liberi e si qualifica per la fase finale regionale. Nonostante la netta vittoria conquistata al Comunale di Corgono contro il Real Fieschi, decisive le reti di Chiusano, De Martini, Doria e Tarsimuri, la Goliardicapolis chiude al terzo posto e resta, cosi, estromessa dalla fase finale. Il Don Bosco Spezia Calcio di Ravecca, la matricola terribile di questa stagione, chiude la propria stagione con una bella e rotonda vittoria conquistata contro la Sammargheritese, che gli vale la conferma del quarto posto. Al “Broccardi”, sono decisivi i gol di Conti, Gianardi, Angeli e del solito Grisolia Baracco, mentre per i padroni di casa è Solari a firmare la rete della bandiera. Il Valdivara 5 Terre di Barilari chiude la propria stagione con una goleada contro il Molassana Boero. Al “Colombo”, sono decisive le reti di Degano, a segno con un poker personale di reti, Bocchia, Cammareri, Cervone e Ceresini, mentre per i genovesi a segno di va Multari con una doppietta nel definitivo 8-2. Manita finale del Magra Azzurri di Canepa che saluta il proprio pubblico con una netta vittoria contro il Superba Calcio. Vittoria conquistata grazie alle reti di Boni L, Boni A. a segno con una tripletta, e Castellanotti, mentre per i genovesi a segno ci va Petrone per il 5-1 finale. Con un successo all'inglese il Canaletto Sepor di Calise chiude la propria stagione con una meritata, quanto sofferta, salvezza. Al “Tanca”, infatti, i canarini hanno la meglio della Caperanese grazie alle reti di Polizza e Rodriguez, che mandano in orbita i canarini. Vittoria importante del Busalla Calcio che passa al 25 Aprile grazie alla doppietta di Piccardo e centra i play-out.





Risultati 26a giornata

Anpi Casassa – Busalla 1-2

Athletic Club Liberi – Angelo Baiardo 1-3

Canaletto Sepor – Caperanese 2-0

Magra Azzurri – Superba 5-1

Real Fieschi – Goliardicapolis 1-4

Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio 1-4

Valdivara 5 Terre – Molassana Boero 8-2



Classifica finale: Athletic Club Liberi 58; Angelo Baiardo 55; Goliardicapolis 54; Don Bosco Spezia Calcio 50; Molassana Boero 48; Valdivara 5 Terre 46; Sammargheritese 39; Superba Calcio 33; Magra Azzurri 31; Anpi Casassa 30; Canaletto Sepor 23; Busalla Calcio 17; Real Fieschi 13; Caperanese 9.



I verdetti

Si qualificano alla fase finale regionale: Athletic Club Liberi e Angelo Baiardo

Ai Play -out: Busalla Calcio – Real Fieschi

Retrocede nel campionato Under 19 Provinciale: Caperanese