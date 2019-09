Under 19, spezzine in difficoltà nel primo turno di campionato

La Spezia E' iniziato con il botto la stagione 2019/2020 del campionato Under 19 di Eccellenza del Girone B che ha proposto, già nella prima giornata, degli scontri molto interessanti e pieni di significato, su tutti il primo derby spezzino tra il Valdivara 5 Terre ed il Magra Azzurri ed il match tra due nobili di questa categoria come la Goliardicapolis e l'Angelo Baiardo. Fattore campo che vede una parità tra le vittorie in casa e quelli in trasferta mentre si registra solo un pareggio, quello del primo derby spezzino. Trentuno le reti totali, undici delle quali segnate dalla sola formazione dell'Athletic Club Liberi nel match vinto contro la Genovese. Come inizio non c'è male, ma la strada verso la gloria è ancora molto lunga e sicuramente piene di insidie e grandi emozioni.



La copertina della prima giornata va ai calciatori D'Arrigo e Crovetto dell'Athletic Club Liberi, entrambi autori di un poker personale di reti che gli valgono la palma di migliori realizzatori di giornata.



Il punto di giornata - Buona la prima per le formazioni dell'Anpi Casassa, Sammargheritese, Athletic Club Liberi, Goliardicapolis, Rivasamba e Sestri Levante. I “partigiani” di Tullimiero battono di misura il Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con Masini, grazie alla doppietta messa a segno da Scaletta. Le reti di Raggio, Luxardo e Pizzoni regalano la prima soddisfazione stagionale agli “Orange” di Santa Margherita Ligure che sbancano il campo del Don Bosco Spezia Calcio di mister Tornar, a segno con Meoni e Sturlese. E' netta la vittoria dei neroverdi di Verdigi che passano senza problemi sul campo della Genovese grazie al poker di reti realizzato dalla coppia D'Arrigo e Crovetto, oltre alle singole di Zazzeri, Cattaneo e alla sfortunata autorete di Pestino. Il primo big match stagionale va alla Goliardicapolis di mister Cocuzza che batte 3-2 l'Angelo Baiardo grazie alle reti di Soria, Arrò e Sarno, mentre per i “draghetti” a segno ci vanno Tammeh e Pulsoni. Il ritorno nel campionato di Eccellenza del Rivasamba del nuovo corso targato Padi coincide subito con la prima vittoria conquistata contro la Ruentes. Vittoria arrivata grazie alla rete Giacalone. Vince in rimonta il Sestri Levante dello spezzino Galleno che al Sivori ha la meglio di una buona Tarros Sarzanese che, passata in vantaggio grazie alla rete di Meta, è battuta dalla rete di Veratto e dalla sfortunata autore di Ebainetti. Chiude la giornata il pareggio tra il Valdivara 5 Terre ed il Magra Azzurri firmato da Bertoni e Parra.





Risultati prima giornata

Anpi Casassa – Canaletto Sepor 2-1

Don Bosco Spezia Calcio – Sammargheritese 2-3

Genovese – Athletic Club Liberi 0-11

Goliardicapolis – Angelo Baiardo 3-2

Ruentes – Rivasamba 0-1

Sestri Levante – Tarros Sarzanese 2-1

Valdivara 5 Terre – Magra Azzurri 1-1



Classifica: Athletic Club Liberi, Goliardicapolis, Sammargheritese, Anpi Casassa, Sestri levante e Rivasamba 3; Magra Azzurri, Valdivara 5 Terre 1; Angelo Baiardo, Don Bosco Spezia Calcio, Tarros Sarzanese, Ruentes e Genovese 0.