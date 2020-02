Under 19, multa per il Rapallo Rivarolese

La Spezia - La Delegazione Provinciale della Spezia, con il comunicato numero 38, ha messo fine alla polemica scoppiata questa settimana tra la società del Rapallo Rivarolese e quella spezzina del Colli Ortonovo, partita valevole per il campionato Under 19 di Secondo Livello. Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale, ha deciso di multare pesantemente la società ruentina genovese per le seguenti motivazioni:



AMMENDA Euro 250,00 RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Per comportamento gravemente offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della squadra avversaria, manifestando anche l'intenzione di entrare sul terreno di gioco. Per normalizzare la situazione creatasi sugli spalti è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, richieste dall'allenatore della squadra avversaria. Inoltre, per comportamento violento dei propri calciatori nei confronti dei calciatori della società avversaria avvenuto a fine gara mentre questi si dirigevano verso il proprio spogliatoio. Oltre alla sanzione, la società del Rapallo Rivarolese, perde per un turno il calciatore Gotti Matteo