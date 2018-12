Under 19, l'Athletic Club Liberi è campione d'inverno

Gli albarini chiudono il girone di andata a + 4 dalla Goliardicapolis. Sale in classifica il Molassana che batte il Valdivara 5 terre, mentre Rodriguez firma la vittoria del Canaletto Sepor.

La Spezia - Con 32 punti conquistati in queste prime tredici partite, frutto di dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, l'Athletic Club Liberi di Verdigi si laurea campione d'Inverno 2018/2019. A rinforzare ancor più la leadership della formazione albarina c'è anche il dato dei gol fatti e di quelli subiti. Infatti, i neroverdi hanno il miglior attacco con 34 reti all'attivo e la miglior difesa con solamente 12 reti incassate. Numeri, che nel calcio hanno la sua valenza, che certificano la forza di questa formazione la quale si candida, quindi, a recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda parte di stagione. In chiave qualificazione, ovvero il secondo posto, si confermano le formazioni della Goliardicapolis e del Molassana Boero, mentre perdono punti le formazioni dell'Angelo Baiardo e soprattutto il Valdivara 5 Terre. Nei quartieri bassi della classifica continua il momento difficile del Busalla e della Caperanese, entrambe appaiate all'ultimo posto della classifica, mentre è importante la vittoria conquistata dal Canaletto Sepor



La copertina di questa giornata, come sempre accade, è ad appannaggio di chi ha fatto qualcosa in più del solito, ovvero chi ha realizzato doppiette o triplette, oppure di chi ha compiuto un gesto tecnico o atletico al di sopra della norma, Ed è per questo motivo che vorrei sottolineare, quest'oggi, le prestazioni dei due doppiettisti di giornata: Siri del Molassana Boer e Meoni del Don Bosco Spezia Calcio.



I numeri - Le rete realizzate sono state 23, 12 delle quali messe a segno negli incontri tra il Don Bosco Spezia Calcio e la Sammargheritese, partita terminata con un pirotecnico 3-3, e tra il Molassana Boero ed il Valdivara 5 Terre, match che ha visto trionfare i padroni di casa per 4-2. Tre sono le vittorie interne, dove spicca quella importante conquistata dalla Goliardicapolis, un pareggio, mentre tre sono le vittorie esterne, dove spiccano quelle conquistate dall'Athletic Club Liberi e dal Canaletto Sepor.



Il punto della tredicesima giornata - Nel big match di giornata l'Athletic Club Liberi ha sbancato lo “Strinati” con un 1-2 che porta le firme di Zazzeri e Morchio, con nel mezzo il momentaneo pareggio dei draghetti arrivato grazie alle rete di Matzedda. Alla vittoria importante conquistata dai ragazzi di mister Verdigi, rispondono prontamente i cugini della Goliardicapolis che grazie alle reti di Veliz e Galliano ribaltano il momentaneo vantaggio del Real Fieschi arrivato nei primi minuti di gioco grazie alla rete di Cervini. Sale al terzo posto la formazione del Molassana Boero che al “Boero” batte 4-2 il Valdivara 5 Terre grazie alle reti di Macrì. Cestino e Siri, quest'ultimo autore di una doppietta, mentre per gli spezzini di Barilari, che hanno centrato tre clamorosi legni, a segno ci vanno Bottegal e Cammareri. Sale al quinto posto il Don Bosco Spezia Calcio, che supera in classifica il Valdivara 5 Terre, al termine di una pirotecnica partita contro la Sammargheritese. Al Cimma passano in vantaggio i rossoneri di Ravecca grazie alla rete di Meoni per poi venir ripresi e superati dalle reti di Casselli e Guaretta. Il rigore, il secondo di giornata, realizzato dal solito Meoni ristabilisce la parità ma ancora una volta la formazione ospite passa a condurre grazie alla rete di Solari. Vantaggio che poco dopo sarà nuovamente azzerato grazie alla rete di Zanardi che salva i salesiani e stabilisce il definitivo 3-3. Nei quartieri bassi di classifica spiccano le vittorie conquistate dall'Anpi Casassa, Canaletto Sepor e Superba Calcio. I “partigiani” diTulimiero sbancano il campo del Busalla grazie alla rete di parisi, mentre i canarini di Calise espugnano il Daneri con la rete realizzata da Rodriguez. Chiude la giornata la vittoria conquistata dai ragazzi di Tramontana che hanno la meglio sul Magra Azzurri grazie alle reti di Nihart e Conte. Per i blues di Canepa a segno Padula per il 2-1 finale.





Risultati 13a giornata

Angelo Baiardo – Athletic Club Liberi 1-2

Busalla – ANPI Casassa 0-1

Caperanese – Canaletto 0-1

Don Bosco – Sammargheritese 3-3

Goliardicapolis – Real Fieschi 2-1

Molassana – Valdivara 5 Terre 4-2

Superba Calcio – Magra Azzurri 2-1



Classifica - Athletic Club Liberi 32; Goliardicapolis 28; Molassana Boero 26; Angelo Baiardo 23; Don Bosco Spezia Calcio 22; Valdivara 5 Terre 21: Sammargheritese 20; Superba Calcio, ANPI Casassa 19; Magra Azzurri 16; Canaletto 13; Real Fieschi 7; Busalla, Caperanese 5.