Under 19, in tre al comando a punteggio pieno

La Spezia - Dopo la seconda giornata del girone di Eccellenza 2019/2020, sono tre le squadre al comando, peraltro a punteggio pieno: la matricola Rivasamba e le “solite” Athletic Club Liberi e Sammargheritese, mentre due formazioni, Angelo Baiardo e Genovese, le hanno perse entrambi. Diciotto le reti messe a segno nel turno disputato sabato scorso, di cui sette realizzate nella sola partita che ha visto la Sammargheritese battere per 5-2 la Genovese. Fattore campo rispettato con quattro vittorie interne contro una esterna, quella conquistata dalla formazione spezzina del Don Bosco Spezia Calcio, mentre due sono stati i pareggi.



La copertina di giornata, la seconda stagionale, va a Pizzoni della Sammargheritese autore di una pregevole doppietta. Nota di merito anche per l'estremo difensore del Sestri Levante Duò autore di una grande prestazione nella sfida pareggiata dai rossoblu di Galleno contro il Magra Azzurri.



I tre al comando - Centrano la seconda vittoria consecutiva le formazioni dell'Athletic Club Liberi, Sammargheritese e Rivasamba e quindi volano solitarie al comando della classifica. Ai neroverdi di mister Verdigi basta la rete di Zazzeri per avere la meglio nel big match di giornata contro l'ANPI Casassa, mentre gli “Orange” di Santa Margherita Ligure dilagano contro la Genovese grazie alle reti di Luxardo, Solari, Olivieri e Pizzoni, quest'ultimo autore di una doppietta. Netta è anche la vittoria conquistata dai calafati di mister Padi che all'Andersen battono il Valdivara 5 Terre grazie alle reti di Motto, Garibaldi e Boggiano, mentre per gli spezzini la rete della bandiera la firma Dieli. Distaccata di due lunghezze dal gruppo di testa, troviamola formazione del Sestri Levante che pareggia contro il Magra Azzurri. Al Camaiore aprono le marcature i rossoblu con Franceschini, pareggio spezzino con Conti. Importanti vittorie delle formazione spezzine del Don Bosco Spezia Calcio e Tarros Sarzanese. I salesiani di Tornar sbancano il campo dell'Angelo baiardo grazie alla rete di Sturlese, mentre i rossoneri di Leone hanno la meglio della quotata formazione della Goliardicapolis grazie alla marcatura di Matteucci. Chiude la giornata il pareggio tra il Canaletto Sepor e la Ruentes. Al Tanca passano in doppio vantaggio gli ospiti con Toscano e Salone ma le reti di Biloni e Masini ristabiliscono la definitiva parità



Risultati 2a giornata

Angelo Baiardo – Don Bosco Spezia Calcio 0-1

Athletic Club Liberi – ANPI Casassa 1-0

Canaletto Sepor – Ruentes 2-2

Magra Azzurri – Sestri Levante 1-1

Rivasamba – Valdivara 5 Terre 3-1

Sammargheritese – Genovese 5-2

Tarros Sarzanese – Goliardicapolis 1-0



Classifica: Athletic Club Liberi, Sammargheritese, Rivasamba 6; Sestri Levante 4; Goliardicapolis, Don Bosco Spezia Calcio, Tarros Sarzanese, ANPi Casassa 3; Magra Azzurri 2; Canaletto Sepor, Ruentes, Valdivara 5 Terre 1; Angelo Baiardo, Genovese 0.