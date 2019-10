Under 19, in testa rallentano tutte

La Spezia - La settimana giornata del Campionato Under 19 di Eccellenza va in archivio senza grosse sorprese, sopratutto per quel che riguarda la parte nobile della classifica. Athletic Club Liberi, Rivasamba e Angelo Baiardo, infatti, hanno tutte pareggiato, mentre nella parte bassa della classifica si registrata la prima vittoria stagionale del Valdivara 5 Terre e sopratutto quella del Canaletto Sepor del nuovo corso Capri che conquista il derby spezzino contro la Tarros Sarzanese.



La copertina di giornata, la settima stagionale, è per i calciatori Giuliani dell'Athletic Club Liberi, Parra del Magra Azzurri e Rossi del Valdivara 5 Terre, tutti e tre a segno con una doppietta. Nota di merito per il portiere Ribizzi della Goliardicapolis, che ha neutralizzato un calcio di rigore nel big match contro la capolista.



Il punto di giornata - L'atteso "Classico" tra la capolista Athetic Club Liberi e la Goliardicapolis termina con un pirotecnico, quanto divertente, pareggio. Aprono le danze gli ospiti con Nazareno, rispondono i padroni di casa con Giuliani ma ancora una volta la Goliardicapolis trova il vantaggio con Cristiani per poi, sul finire della prima frazione di gioco, venir nuovamente ripresa dalla rete di Giuliani. L'emozioni, però, non sono terminate e, dopo il penalty neutralizzato dal portiere ospite Ribizzi, la capolista va nuovamente sotto grazie alla rete di Ranasinche ma ancora una volta i nero veri di Verdigi hanno la forza di recuperare grazia alla rete di Montaldo che firma il definitivo 3-3. Soffre anche il Rivasamba di Padi che all'Andersen di Sestri Levante impatta contro gli spezzini del Magra Azzurri. Al doppio vantaggio spezzino arrivato alla doppietta del solito Parra, rispondono i calafati con la doppietta di Repetto che sancisce il definitivo 2-2. Pareggia in rimonta anche l'Angelo Baiardo, terza forza del campionato, contro l'Anpi Sport e Casassa. Al 25 Aprile di Genova, passano in doppio vantaggio i partigiani di mister Tulimiero con Scaletta e Spadacchini per poi venir ripresi dalle rete di Matzedda e Romanò. L'atteso derby tra la sorprendente Ruentes e la Sammargheritese termina 1-1 grazie alle reti di Solari, che aveva portato in vantaggio gli orange di Santa Margherita Ligure, e Gatti che oltre il novantesimo salva la formazione di casa. Grazie alla vittoria il rimonta contro il Don Bosco Spezia Calcio, che passato a condurre con Bechere viene ripreso e superato da Ramella e Veratto, sale in classifica il Sestri Levante di mister Galleno. Prima vittoria stagionale per le formazioni spezzine del Valdivara 5 Terre e del Canaletto Sepor. I bianco azzurri di Codognotto, infatti, battono la genovese con la doppietta di Rossi e le singole di Mariotti e Dieli, mentre i canarini di Capri, quest'ultimo subentrato all'esonerato Andrea Cervia, conquistano il derby spezzino contro la Tarros Sarzanese grazie alle reti di Domenichelli, Masini e Ceresini. Per i rossoneri di Leone a segno Matteucci e Cantore per il definitivo 3-2



Risultati settima giornata:

Athletic Club Liberi – Goliardicapolis 3-3

Anpi Sport e Casassa – Angelo Baiardo 2-2

Canaletto Sepor – Tarros Sarzanese 3-2

Sestri Levante – Don Bosco Spezia Calcio 2-1

Rivasamba – Magra Azzurri 2-2

Runetes – Samamrgheritese 1-1

Valdivara 5 Terre – Genovese 4-2



Classifica: Athletic Club Liberi 17; Rivasamba 16; Angelo Baiardo 13; Sammargheritese 12; Goliardicapolis e Ruentes 11; Magra Azzurri, Anpi Sport e Casassa 10; Sestri Levante 9; Don Bosco Spezia Calcio 8; Valdivara 5 Terre 7: Canaletto Sepor e Tarros Sarzanese 4; Genovese 1.



A cura di Juri Lertora