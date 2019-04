Under 19, il programma della fase finale e dei play-out

La Spezia - Saranno le formazioni del Vado, Sestrese, Athletic Club Liberi e Angelo Baiardo ha giocassi il titolo regionale riservato alla categoria degli Under 19, mentre il Canaletto Sepor sarà impegnato nei play- out con la prima sfida in trasferta. Di seguito il programma completo e il regolamento della fase finale



Accoppiamenti fase finale

Sabato 6 aprile, Angelo Baiardo – Vado, Strinati di Genova ore 16:00

Sabato 6 aprile, Sestrese Calcio – Athletic Club Liberi, Piccardo di Genova ore 16:00

Gare di ritorno in programma sabato 27 aprile

Regolamento: Per ciascun accoppiamento: sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente.



Accoppiamenti play-out

Sabato 6 aprile, Busalla Calcio – Canaletto Sepor, Grondona di Genova ore 16:30

Sabato 6 aprile, Voltrese – Finale, San Carlo di Genova ore 16:30

Gare di ritorno in programma sabato 27 aprile

regolamento: Per ciascun accoppiamento: retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Turni Successivi (Se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione): Valutata la classifica, ad oggi, del Campionato Nazionale di Serie “D” e visto l’organico del Campionato Regionale Juniores di “2° Livello” stabilito in tre gironi, è ipotizzabile che non si renda necessaria la disputa di eventuali turni successivi di play out; in caso contrario ne verrà data tempestiva comunicazione.