Under 19, il Magra Azzurri spegne il sogno del Don Bosco Spezia Calcio

Colpo esterno dei ragazzi di Canepa, mentre continua la lotta tra Angelo Baiardo, Goliardicapolis. Un super Tamba tiene vive le speranze del Canaletto Sepor.

La Spezia - A novanta minuti dalla fine della stagione regolamentare resta aperta la caccia all'ultimo posto disponibile per accedere alla fase finale regionale. Con l'Athletic Club Liberi che ha già strappato il pass, si giocano le ultime carte le formazioni dell'Angelo Baiardo, Goliardicapolis, mentre dicono addio ai sogni qualificazione le formazioni del Molassana Boero e del Don Bosco Spezia Calcio. Nelle zone basse della classifica spicca la vittoria del Magra Azzurri e del Canaletto Sepor, mentre resta complicata la stagione di Busalla, Real Fieschi e Caperanese.



La copertina della venticinquesima giornata è per Tamba del Canaletto Sepor, autore di una strepitosa tripletta nello scontro diretto contro il Busalla. Tripletta che mantiene vive le speranze della formazione spezzina allenata da Calise.



Il punto sulla venticinquesima giornata - L'Athletic Club Liberi non fa sconti e rifila una pesante sconfitta alla Caperanese, che retrocede matematicamente al prossimo campionato Juniores di Secondo Livello. Al Daneri, quartier generale della formazione allenata da Portoricco, sono decisive le reti di Zazzeri, autore di una tripletta, Bergitto, Pandimiglio e Sarubbi per il definivo 6-0. Alla diciottesima vittoria stagionale della capolista allenata da mister Verdigi, risponde prontamente l'Angelo Baiardo che sbanca il Broccardi di Santa Margherita Ligure grazie alla rete di Jammeh. E' netta la vittoria della Goliardicapolis che davanti al proprio pubblico rifila un poker all'ANPI Casassa grazie ai gol di Galliano, a segno con una doppietta, Castagnetto e Veliz, mentre per i partigiani a segno ci va Lijol per il definitivo 4-1. Le reti di Lazri, Nike, Multari e Abamo, abile a trasformare un calcio di rigore, consentono al Molassana Boero di battere 4-0 il Real Fieschi, mentre il Don Bosco Spezia Calcio deve dire addio ai sogni qualificazione. I salesiani, infatti, sono sconfitti al Cimma dal Magra Azzurri di Canepa che festeggia l'importante vittoria grazie alle reti messe a segno da Lorenzi, Boni e Lattino, mentre per i rossoneri a segno ci va il solito Grisolia Baracco, che sale a quota 22 centri stagionali. Si divido la posta in palio le formazione del Superba e del Valdivara 5 Terre grazie alle reti realizzate da Mihart e Pavone, mentre per i bianco azzurri di Barilari a segno ci vanno i classe 2002 Lorenzini e Benabbi. Colpo grosso del Canaletto Sepor che nell'atteso scontro salvezza porta a casa i tre punti grazie alla strepitosa tripletta realizzata da Tamba che manda ko il Busalla calcio, quest'ultimo a segno con Riva e Mignacco. Prossimo turno: ANPI Casassa – Busalla, Athletic Club Liberi – Angelo Baiardo, Canaletto Sepor – Caperanese, Magra Azzurri – Superba, Real Fieschi – Goliardicapolis, Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio, Valdivara 5 Terre – Molassana Boero.



Risultati 25a giornata

Angelo Baiardo – Sammargheritese 1-0

Busalla – Canaletto Sepor 2-3

Caperanese – Athletic Club Liberi 0-6

Don Bosco Spezia Calcio – Magra Azzurri 1-3

Goliardicapolis – Anpi Casassa 4-1

Molassana Boero – Real Fieschi 4-0

Superba – Valdivara 5 Terre 2-2



Classifica: Athletic Club Liberi 58; Angelo Baiardo 52; Goliardicapolis 51; Molassana Boero 48; Don Bosco Spezia Calcio 47; Valdivara 5 Terre 43; Sammargheritese 39; Superba 33; Anpi Casassa 30; Magra Azzurri 28; Canaletto Sepor 20; Busalla 14; Real Fieschi 13; Caperanese 9.