Under 19, il Canaletto Sepor nella tana del Busalla Calcio

La Spezia – Busalla Calcio – Canaletto Sepor apparentemente può sembrare una classica partita tra una formazione spezzina e una genovese. In parte è vero, ma questa volta non sarà una classica partita di campionato come tante, perchè in palio c'è un'intera stagione. La classifica al termine della stagione regolamentare d'altronde parla chiaro: le due formazioni hanno terminato la propria corsa in piena zona playout. Si parte con la sfida del “Grondona” di Genova Potedecimo, in programma questo pomeriggio alle ore 16:30, si chiude con quella decisiva al “Tanca” della Spezia, quest'ultima in programma 27 aprile con l'orario ancora da stabile. Tra la salvezza e l'infermo, quello calcistico, ci sono 180' da giocate con il cuore, la grinta e l'orgoglio di salvare la propria stagione. Lo sa la formazione canarina, che si presentato a questo delicato incontro forti dell'ultima vittoria conquistata in campionato contro la Caperanese, lo sa anche la formazione genovese, che arriva a questo delicato playout dopo la bella vittoria conquistata in casa dell'ANPI Casassa. Di seguito il programma







Accoppiamenti play-out

Sabato 6 aprile, Busalla Calcio – Canaletto Sepor, Grondona di Genova ore 16:30

Gara di ritorno in programma sabato 27 aprile

regolamento: Per ciascun accoppiamento: retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Juniores la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Turni Successivi (Se necessari per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione): Valutata la classifica, ad oggi, del Campionato Nazionale di Serie “D” e visto l’organico del Campionato Regionale Juniores di “2° Livello” stabilito in tre gironi, è ipotizzabile che non si renda necessaria la disputa di eventuali turni successivi di play out; in caso contrario ne verrà data tempestiva comunicazione.