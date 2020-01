Under 19, il Bogliasco festeggia la quindicesima vittoria stagionale

La Spezia -Continua la marcia solitaria del Bogliasco che centra la quindicesima vittoria stagionale, mentre crolla inaspettatamente il Rapallo Rivarolese in casa del sorprendete Luni Calcio. Netta vittoria del Golfoparadisoproreccocamogliavegno che ne rifila sei al Colli Ortonovo.



La copertina di giornata è dedicata ai calciatori Ferreira del Levanto Calcio, Tognoni del Luni Calcio, Arboco del Golfoparadisoproreccocamogliavegno e Cervini del Real Fieschi, tutti a segno con una doppietta.



Il punto sulla diciassettesima giornata - Le reti di Dascanio Cusimano e Fontana spingono alla vittoria il Bogliasco che al “Garrone” batte 3-0 il Sori e festeggia la quindicesima vittoria stagionale. Il colpo di giornata lo firma il Luni Calcio che al “Gaggio” batte il Rapallo Rivarolese, seconda forza del campionato, con le reti di Tognoni, a segno con una doppietta, e Schema, mentre per gli ospiti le due reti le mettono a segno Radi e Guarnieri. Tennistica vittoria del Golfoparadisoproreccocamogliaveno contro il Colli Ortonovo. Al “San Rocco” di Recco, sono decisive le reti di Arboco, a segno con una doppietta, Spartani, Marrale, Biasotti e Rasiak. La doppietta di Cervini, oltre alla singola di Manfredi, spinge il Real Fieschi alla vittoria contro la Caperanese, mentre al Levanto Calcio non basta la doppietta di Ferrerei per battere il Borgo Rapallo. Le reti di Gabrielli e Ricci firmano il pareggio tra la Santerenzina ed il Borgo Foce Magra A.F, fanalino di coda del campionato, mentre la rete di Lambiase porta i tre punti in casa del Pieve Ligure che batte di misura la Calvarese. Le reti di Polverini, Stagnaro e Cardini regalano la vittoria al Casarza che espugna il campo del Rupinaro



Levanto Calcio – Borgo Rapallo 4-4

Luni Calcio – Rapallo Rivarolese 3-2

Bogliasco – Sori 3-0

Golfoparadisoprorecco – Colli Ortonovo 6-0

Real Fieschi – Caperanese 3-1

Santerenzina – Borgo Foce Magra A.F 1-1

Pieve Ligure – Calvarese 1-0

Rupinaro – Casarza 1-3



Classifica: Bogliasco 46; Rapallo Rivarolese 33; Golfoparadisoprorecco 32; Real Fieschi 30; Colli Ortonovo e Caperanese 27; Santerenzina, Calvarese e Casarza 26; Levanto Calcio e Pieve Ligure 24; Sori 22; Luni Calcio 16; Rupinaro 14; Borgo Rapallo 7; Borgo Foce Magra A.F 4.