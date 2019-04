Under 19, festa rimandata in casa Tarros Sarzanese

I rossoneri di Leone, infatti, impattano contro il Levanto di Beretta, mentre il Rivasamba batte la Santernzina.

La Spezia - Un Levanto mai domo rimanda la festa alla Tarros Sarzanese, alla quale ora bastano due punti per festeggiare il ritorno nel campionato Under 19 di Eccellenza. Al Raso Scaramuccia, passano in vantaggio i padroni di casa con Zoppi ma la rete di Poletti salva la capolista e firma il definitivo 1-1. Il Rivasamba, seconda forza del campionato, riduce il proprio svantaggio dai rossoneri di Leone grazie alla vittoria conquistata davanti al pubblico amico contro la Santerenzina. Vittoria arrivata grazie ai gol messi a segno da Tassano e Zolla, mentre per i verdi di Santerenzo a segno ci va Pesenti per il definitivo 2-1. Dopo la vittoria conquistata sul campo del Rupinaro, fanalino di coda del campionato, si conferma al terzo posto la Ruentes, mentre il Bogliasco dilaga contro la Calvarese. Chiude la giornata la vittoria casalinga del Casarza Ligure che batte 3-0 il Sori.



Risultati

Bogliasco – Calvarese 8-0

Casarza Ligure – Sori 3-0

Levanto – Tarros Sarzanese 1-1

Rivasamba – Santerenzina 2-1

Rupinaro – Ruentes 0-3



Classifica: Tarros Sarzanese 65; Rivasamba 60; Ruentes 57; Bogliasco 46; Levanto 36; Calvarese 32; Casarza Ligure 31; Colli Ortonovo 30; Sopri 29; Golfo ParadisoPRCA 26; Santerenzina 24; Genovese 19; Luni 8; Rupinaro 6.