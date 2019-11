Under 19, ennesima prova di forza della capolista Athletic Club Liberi

La Spezia - Decimo turno del Campionato Under 19 di Eccellenza del Girone B che conferma nuovamente lo strapotere della capolista Athletic Club Liberi, capace di stravincere l'atteso big match in casa dell'Angelo Baiardo, mentre la Ruentes si conferma piacevole sorpresa di questa prima parte di stagione. Salgono in classifica Magra Azzurri e Goliardicapolis, mentre il colpo di giornata lo firma la Tarros Sarzanese, che aggancia in classifica un Valdivara 5 Terre sempre più in crisi. Nuova sconfitta per la Genovese, fanalino di coda del campionato.



La copertina di giornata, la decima stagionale, va a Ranasinghe della Goliardicapolis, Salone della Ruentes, Giuliani e Zazzeri dell'Athletic Club Liberi, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.



Il punto sulla decima giornata - L'atteso big match va all'Athletic Club Liberi di mister Verdigi che cala un poker di reti in casa dell'Angelo Baiardo e festeggia, cosi, la settima vittoria stagionale. Allo “Strinati”, vanno a segno Giuliani ed il solito Zazzeri, entrabi autori di una doppietta, mentre per i draghetti la rete della bandiera la firma Milici. Rallenta la propria corsa il Rivasamba di Padi che contro il Don Bosco Spezia Calcio non va oltre l'uno a uno. Al “Cimma”, passano in vantaggio i calafati con Simeone ma il rigore trasformato dal solito Benmoumen evita la sconfitta dei salsiani di Milone. La doppietta di Salone e la singola di Beretta fanno volare la Ruentes, vera sorpresa di questo inizio di stagione, che passa facilmente in casa del Valdivara 5 Terre. Salgono prepotentemente in classifica le formazioni della Goliardicapolis e del Magra Azzurri. I genovesi di mister Coccuzza ne rifilano quattro al Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con Petricelli, grazie alla doppietta di Ranasinghe e alle singole di Sottimano e Cristiani, mentre i “Blues” di Conti ne rifilano sei alla Genovese grazie alle reti di Latino, Parra, Lugli, Galeotti, Castro e Irreri. Le reti di Lijoi e Magara decidono il pareggio tra il Sestri Levante di Galleno e l'Anpi Sport e Casassa di Tuminiello, mentre il colpo di giornata lo firma la Tarros Sarzanese di Leone. Al “Broccardi”, sono decive le reti di Camapcci e Matteucci, mentre per gli i padroni a segno ci va Solari.





Angelo Baiardo – Athletic Club Liberi 1-4

Don Bosco Spezia Calcio – Rivasamba 1-1

Sestri Levante – Anpi Sport e Casassa 1-1

Genovese – Magra Azzurri 0-6

Goliardicapolis – Canaletto Sepor 4-1

Sammargheritese – Tarros Sarzanese 1-2

Valdivara 5 Terre – Ruentes 0-3



Classifica: Athletic Club Liberi 23; Angelo Baiardo 19; Rivasamba, Ruentes 18; Goliardicapolis 17; Magra Azzurri 16; Anpi sport e Casassa 14; Sestri Levante, Sammargheritese e Don Bosco Spezia Calcio 13; Canaletto Sepor 10; Tarros Sarzanese e Valdivara 5 Terre 7; Genovese 1.