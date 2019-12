Under 19 di Eccellenza, un super Zazzeri trascina l'Athletic Club Liberi

La Spezia - La tredicesima giornata, l'ultima del girone di andata, conferma ancora una volta che l'Athletic Club Liberi sembra fare un campionato a se. Gli albarini, infatti, vincono anche contro la Ruentes e restano saldamente al comando della classifica. Continua il duello per il secondo posto tra il Rivasamba e l'Angelo Baiardo, che supera in classifica la Ruentes, mentre in coda il Valdivara 5 Terre centra la prima vittoria stagionale esterna ed il Canaletto Sepor certifica la crisi del Sestri Levante. Bene la Tarros Sarzanese, mentre il Magra Azzurri fa suo il derby spezzino contro il Don Bosco Spezia Calcio



La copertina di giornata, la tredicesima stagionale, va a Zazzeri dell'Athletic Club Liberi, Parra del Magra Azzurri e Meta della Tarros Sarzanese, tutti a segno con una tripletta nei rispettivi incontri. Note di merito per Matzedda dell'Angelo Baiardo, Camarà del Canaletto Sepor, Conti del Magra Azzurri e Dieli del Valdivara 5 Terre, tutti a segno con una doppietta.



Il punto sulla tredicesima giornata- La tripletta del solito Zazzeri e le singole di D'arrigo e Baratti regalano l'ennesima vittoria stagionale all'Athletic Club Liberi di Verdigi che conquista nettamente l'atteso big match contro la Ruentes, quest'ultima a segno con Specchia per il definitivo 4-1. Termina a reti inviolate l'attesa sfida tra il Rivasamba e la Goliardicapolis, mentre la doppietta di Matzedda e le singole di Garcia Leoan, Colamorea e Luciano regalano la vittoria all'Angelo Baiardo che batte 5-1 la Sammargheritese, a segno con la rete della bandiera realizzata da Battaglia. La tripletta di Parra, la doppietta di Conti e la singola di Lugli regalano la vittoria tennistica del Magra Azzurri che al “Camaiora” conquista l'atteso derby spezzino contro il Don Bosco Spezia Calcio. Una vittoria che proietta i blues a ridosso della zona qualificazione. In coda si registrano le vittorie importanti di Canaletto Sepor, Tarros Sarzanese e Valdivara 5 Terre. I “canarini” di Capri aprono la crisi del Sestri Levante di Galleno grazie alla doppietta di Camarà e alle singole di Massini, Marte e Patricelli, mentre per i corsari le due reti sono state siglate da Lingua e dalla sfortunata autore di Masini. Netta è anche la vittoria della Tarros Sarzanese di Leone che rispetta i favori della vigilia e batte la Genovese, fanalino di coda del campionato, grazie alla tripletta di Meta e alle singole di Scicchitano, Cantone. Neri e Matteucci. Per i genovesi la rete della bandiera porta la firma di Serra. I bianco azzurri di Codognotto, invece, festeggiano la prima affermazione stagionale in trasferta andando a sbancare il difficile campo dell'Anpi Sport e Casassa. Al “XXV Aprile” di Genova, è decisiva la doppietta del centrocampista Aaron Dieli.



Risultati 13a giornata

Angelo Baiardo – Sammargheritese 5-1

Athletic Club Liberi – Ruentes 5-1

Canaletto Sepor – Sestri Levante 5-2

Magra Azzurri – Don Bosco Spezia Calcio 6-0

Rivasamba – Goliardicapolis 0-0

Tarros Sarzanese – Genovese 7-1

Anpi Sport e Casassa – Valdivara 5 Terre 0-2



Classifica: Athletic Club Liberi (*) 32; Rivasamba 23; Agelo Baiardo 22; Ruentes 21; Magra Azzurri (*) 20; Goliardicapolis (*) 19; Anpi Sport e Casassa (*) 17; Tarros Sarzanese e Don Bosco Spezia Calcio 16; Canaletto Sepor 14; Sammargheritese (*) e Sestri Levante 13; Valdivara 5 Terre (*) 11; Genovese 5.



*: una partita da recuperare