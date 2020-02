Under 19 di Eccellenza, torna alla vittoria l'Athletic Club Liberi

La Spezia - La ventunesima giornata del campionato regionale Under 19 va in archivio con il ritorno alla vittoria della capolista Athletic Club Liberi, che batte nettamente la Tarros Sarzanese, mentre non demorde il Rivasamba che resta a meno 5 dagli albarini. In coda importanti affermazioni di Canaletto Sepor, ANPI Sport e Casassa e Sestri Levante.

La copertina di giornata va a Camara del Canaletto Sepor che grazie alla sua tripletta ha spinto i canarini alla netta vittoria contro la Genovese, fanalino di coda del campionato. Nota di merito per Zazzari dell'Athletic Club Liberi e Nitu dell'ANPI Sport e Casassa, entrambi a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.

- L'atteso big match va alla capolista Athletic Club Liberi che al Mons. Sanguinetti di Genova cala la manita alla Tarros Sarzanese grazie alla doppietta di Zazzeri e alle singole di Giuliani, Ottonelli e Turinese. Per i rossoneri spezzini, la rete della bandiera porta la firma del solito Matteucci. Distaccata di cinque lunghezze dalla capolista, troviamo la formazione del Rivasamba che batte 2-1 la Sammargheritese grazie alle reti di Repetto e Lessona, con nel mezzo il momentaneo pareggio “orange” arrivato grazie a Pizzoni. Sale al terzo posto la formazione della Goliardicapolis che sbanca il campo della Ruentes, quest'ultima a segno con Salone e Specchia, grazie alle reti di Nazareno, Castagnetto e Pilati che firmano il definitivo 3-2. Le reti di Conti e Latino regalano i tre punti al Magra Azzurri che davanti al proprio pubblico batte l'Angelo Baiardo, mentre ai fini della salvezza sono importanti le vittorie conquistate da Canaletto Sepor , ANPI Sport e Casassa e Sestri Levante. I canarini rispettano i favori della vigilia e calano il poker alla Genovese grazie alla tripletta di Camara e alla singola di Porpora, mentre i “partigiani” ne fanno 5 al Don Bosco Spezia Calcio grazie alla doppietta di Nitu e alle singole di Battistini, Spadaccini e Bakraoui. La rete di Tassano fa felice il Sestri Levante e manda all'infermo il Valdivara 5 Terre che ora scivola a 10 punti dai corsari.





Risultati 21a giornata

Magra Azzurri – Angelo Baiardo 2-1

Ruentes – Goliardicapolis 2-3

Rivasamba – Sammargheritese 2-1

Athletic Club Liberi – Tarros Sarzanese 5-1

Canaletto Sepor – Genovese 4-1

ANPI Sport e Casassa – Don Bosco Spezia Calcio 5-2

Valdivara 5 Terre – Sestri Levante 0-1



Classifica: Athletic Club Liberi 49; Rivasamba 44; Goliardicapolis e Tarros Sarzanese 34; Don Bosco Spezia Calcio, Angelo Baiardo e Ruentes 33; Magra Azzurri 29; ANPI Sport e Casassa 27; Sammargheritese 26; Canaletto Sepor 24; Sestri Levante 23; Valdivara 5 Terre 13; Genovese 6.