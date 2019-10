Under 19 di Eccellenza, si confermano le tre capoliste

La Spezia - La terza giornata va in archivio con la terza vittoria consecutive delle formazioni dell'Athletic Club Liberi, Rivasamba e Sammargheritese, mentre centra la seconda affermazione consecutiva la formazione spezzina del Don Bosco Spezia Calcio. In coda nuova sconfitta del Canaletto Sepor e della Genovese, fanalino di coda del campionato ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Ventitré le reti realizzate, nove delle quali nelle sfide che hanno visto vincere le formazioni del Rivasamba e dell'Athletic Club Liberi, mentre tre sono le vittorie interne, tre quelle esterne ed un solo pareggio, quello nel derby spezzino tra il Valdivara 5 Terre e la Tarros Sarzanese.



La copertina di giornata, la terza stagionale, va a Zazzeri e Giuliano dell'Athletic Club Liberi, entrambi a segno con una doppietta nella sfida vinta 5-0 contro il Canaletto Sepor. Nota di merito per le formazioni del Don Bosco Spezia Calcio, che ha conquista la seconda vittoria consecutiva, e al Rivasamba, formazione neo promossa ma con ambizioni da “grande”.



Il punto - Prosegue il momento positivo delle formazione dell'Athletic Club Liberi, Rivasamba e Sammargheritese. I neroverdi di Verdigi, che possono vantare il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, calano la manita al Canaletto Sepor di Cervia grazie alle doppiette di Zazzeri e Giuliano e alla singola di D'Arrigo. Netta è anche la vittoria del Rivasamba di Padi che sbanca il 25 Aprile di Genova grazie alle reti di Repetto, Padi, Simeone e Sentieri che annichiliscono l'Anpi sport e Casassa di mister Tulimiero. Gli “Orange” di Santa Margherita Ligure, invece, passano sul campo della Goliardicapolis grazie alle singole di Pizzoni e Solari, mentre per i padroni di casa in rete ci va Pilati. Sale prepotentemente in classifica la formazione spezzina del Don Bosco Spezia Calcio di Tornar, alla seconda vittoria consecutiva, e lo fa grazie alla vittoria conquistata al contro la Genovese. Al Cimma, quartier generale salesiano, decidono le reti di Gianrdi e Angeli. Sale in classifica anche la Ruentes che batte il Magra Azzurri di Conti grazie aòòe reti di Cortez, Salone e Pizzella, mentre l'Angelo Baiardo centra la prima vittoria stagionale sbancando il campo del Sestri Levante. Al Sivori, sono decisive le reti di Janneh e Matzedda, mentre per i corsari di Galleno a segno ci va Cardella per il definitivo 2-1. Chiude la giornata il pareggio per 1-1 tra il Valdivara 5 Terre e la Tarros Sarzanese dove in rete vanno Rossi e Vassale. Prossimo turno: Angelo Baiardo – Ruentes; Don Bosco Spezia Calcio – Goliardicapolis; Genovese – Sestri Levante; Magra Azzurri – Canaletto Sepor; Rivasamba – Athletic Club Liberi; Sammargheritese – Valdivara 5 Terre; Tarros Sarzanese – Anpi sport e Casassa.





Risultati 3a giornata

Anpi Sport e Casassa – Rivasamba 0-4

Athletic Club Liberi – Canaletto Sepor 5-0

Don Bosco Spezia Calcio – Genovese 2-1

Goliardicapolis – Sammargheritese 1-2

Ruentes – Magra Azzurri 3-0

Sestri Levante – Angelo Baiardo 1-2

Valdivara 5 Terre – Tarros Sarzanese 1-1



Classifica: Athletic Club Liberi, Rivasamba, Sammargheritese 9; Don Bosco Spezia Calcio 6; Ruentes, Sestri Levante, Tarros Sarzanese 4; Angelo Baiardo, Goliardicapolis, Anpi Sport e Casassa 3; Valdivara 5 Terre, Magra Azzurri 2; Canaletto Sepor 1; Genovese 0