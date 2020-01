Under 19 di Eccellenza, seconda sconfitta stagionale per la capolista Athletic Club Liberi

La Spezia - Seconda sconfitta consecutiva per la capolista Athletic Club Liberi che al “Cimma” si deve arrendere al Don Bosco Spezia Calcio, mentre vince ancora il Rivasamba di Padi che ora si porta a sei lunghezze dagli albarini. Si conferma l'Angelo Baiardo, mentre continua il momento positivo della Tarros Sarzanese. In coda nuove sconfitte per Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre e Genovese.



La copertina di giornata, la diciottesima stagionale, è per Padi del Rivasamba, autore di una tripletta nella sfida vinta dai calafati contro il Canaletto Sepor. Note di merito anche Meta della Tarros Sarzanese, Tozzi della Genovese e Scarantino della Goliardicapolis, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.



Il punto della diciottesima giornata - Il colpo di giornata lo firma il Don Bosco Spezia Calcio di mister Milone che al “Cimma” batte la capolista Athletic Club Liberi, alla seconda sconfitta consecutiva, grazie alle reti di Benoumen e Ginardi, mentre per gli albarini a segno ci va Turinese per il definitivo 2-1. Distaccata di sei lunghezze dalla testa della classifica, troviamo la formazione del Rivasamba. I ragazzi di Ruben Padi, ancora galvanizzati dalla vittoria conquistata in casa della capolista, continuano a sognare una clamorosa rimonta grazie alla netta vittoria centrata contro il Canaletto Sepor. All'Andersen di Sestri Levante, è decisiva la tripletta di un maestoso Padi, oltre alla singola di Del Corso, mentre per i canarini la rete della bandiera la firma Sanchez. Le reti di Milici e Leonardi, con nel mezzo il momentaneo pareggio di Alcamo, regalano la vittoria all'Angelo Baiardo che davanti al proprio pubblico batte un buona Valdivara 5 Terre. L'atteso big match va alla Tarros Sarzanese che al Berghini cala il poker alla Ruentes grazie alla doppietta di Meta e alle singole di Neri e Mateucci. Una vittoria, la nona stagionale, che fa volare i rossoneri al quarto posto. Sale in classifica la formazione della Goliardicapolis che cala la manita alla Genovese, fanalino di coda del campionato, grazie alle reti di Castagnetto, Rissolio, Sarno e Scarantino, quest'ultimo a segno con una doppietta. Scende in classifica il Magra Azzurri, a segno con Conti e Lugli, che al “Camaiore” è sconfitto 3-2 dall'Anpi Sport e Casassa grazie alle marcature di Spadacini, Marastoni e Parodi. Le reti di Pizzoni e del solito Ramella firmano il pareggio tra la Sammargheritese ed il Sestri Levante.



Tarros Sarzanese – Ruentes 4-1

Magra Azzurri – ANPI Sport e Casassa 2-3

Angelo Baiardo – Valdivara 5 Terre 2-1

Sammargheritese – Sestri Levante 1-1

Genovese – Goliardicapolis 3-5

Rivasamba – Canaletto Sepor 4-1

Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi 2-1



Classifica: Athletic Club Liberi 44; Rivasamba 38; Angelo Baiardo 32; Tarros Sarzanese 28; Ruentes, Don Bosco Spezia Calcio e Goliardicapolis 27; Magra Azzurri 25; ANPI Sport e Casassa e Sammargheritese 23; Sestri Levante 20; Canaletto Sepor 18; Valdivara 5 Terre 12; Genovese 5.