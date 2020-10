Under 19 di Eccellenza, partenza con il botto per la Tarros Sarzanese

La Spezia - In archivio la prima giornata di campionato Under 19 di Eccellenza ad eccezione della sfida tra il Magra Azzurri e l'Athetic Club Albaro, match rinviato per l'impraticabilità del campo sportivo “Camaiora” di Santo Stefano Magra. Parte nei migliori dei modi la stagione 2020/21 della Tarros Sarzanese che al Berghini conquista l'atteso derby spezzino con il Don Bosco Spezia grazie alle reti di Lucchi, autore di una doppietta, Paganini, Tomellini, Menotti, Neri e Meta, quest'ultimo autore di una doppietta, che firmano il definitivo 8-4. Buona la prima anche per la Sammargheritese che passa facilmente sul campo dell'ANPI Sport e Casassa grazie ai sigilli di Ottoboni, Pizzoni, Gaetani e Olivieri. Le reti di Dallesio e Franchini firmano la vittoria del Bogliasco sul campo dellla Fezzanese, mentre Giordano, Erriu e Delluchi regalano la vittoria all'Angelo Baiardo che espugna il campo del Canaletto Sepor. Bene il Rivasamba che batte 2-1 il Valdivara 5 Terre con Padi e Motto, mentre vince di misura il Ligorna contro la Goliardicapolis. Prossimo turno - Angelo Baiardo – Magra Azzurri; Athletic Club Albaro – ANPI Sport e Casassa; Bogliasco – Ligorna; Don Bosco Spezia Calcio – Canaletto Sepor; Goliardicapolis – Tarros Sarzanese; Sammargheritese – Rivasamba; Valdivara 5 Terre – Fezzanese.



Risultati 1° giornata

ANPI Sport e Casassa – Sammargheritese 0-4

Canaletto Sepor – Angelo Baiardo 2-3

Fezzanese – Bogliasco 0-2

Magra Azzurri – Athletic Club Albaro rinviata

Rivasamba – Valdivara 5 Terre 2-1

Tarros Sarzanese – Don Bosco Spezia Calcio 8-4

Ligorna – Goliardicapolis 1-0



Classifica- Tarros Sarzanese, Sammargheritese, Bogliasco, Angelo Baiardo, Rivasamba, Ligorna 3; Athletic Club Albaro (*), Magra Azzurri (*), Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre, Goliardicapolis, Fezzanese, Don Bosco Spezia Calcio e ANPI Sport e Casassa 0.



*- Una partita da recuperare