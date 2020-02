Under 19 di Eccellenza, la giornata delle sorprese

La Spezia - La diciannovesima giornata è stata quella delle grandi sorprese. L'Athletic Club Liberi impatta contro il Magra Azzurri, mentre il Rivasamba e l'Angelo Baiardo sono sconfitte dalle formazioni spezzine della Tarros Sarzanese e del Canaletto Sepor. Al Don Bosco Spezia Calcio il derby spezzino.

La copertina di giornata è dedicata a Salone della Ruentes, Boggiano dell'Angelo Baiardo e agli spezzini Biloni e Cammareri del Canaletto Sepor, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.

Il punto di giornata - Dopo due sconfitte consecutive, rimediate contro Rivasamba e Don Bosco Spezia Calcio, la capolista Athletic Club Liberi torna a muove la propria classifica. Gli albarini, infatti, pareggiano 1-1 contro il Magra Azzurri dove in rete vanno D'Arrigo, che aveva firmato il momentaneo vantaggio, e Lugli. La rete del solito Meta regala la vittoria alla Tarros Sarzanese che si aggiudica il big match contro il Rivasamba, mentre l'Angelo Baiardo è sconfitto dal sorprendete Canaletto Sepor Al Tanca, sono decisive le doppiette di Cammareri e Biloni, oltre alle singole di Masini e Domenichelli, mentre per i draghetti a segno ci vanno Ferraris e Boggiano, quest'ultimo autore di una doppietta. La doppietta di Salone e le singole di Galliano, Cortez e Murino portano alla vittoria la Ruentes che al Macera batte 5-0 la Genovese, fanalino di coda. Vince anche la Goliardicapolis che batte 2-0 il Sestri Levante con Arrò e Tarsimuti, mentre il derby spezzino va al Don Bosco Spezia Calcio che espugna il Colombo grazie alle reti di Lorenzini, uno degli ex, e Meoni, mentre per il Valdivara 5 Terre in rete va Irrera. Chiude la giornata la vittoria esterna della Sammargheritese che passa sul campo dell'ANPi Sport e Casasa con le reti di Pizzoni, Battaglia e Ori.



Sestri Levante – Goliardicapolis 0-2

Ruentes – Genovese 5-0

Athletic Club Liberi – Magra Azzurri 1-1

Canaletto Sepor -Angelo Baiardo 6-3

Rivasamba – Tarros Sarzanese 0-1

Valdivara 5 Terre – Don Bosco Spezia Calcio 1-2

ANPI Sport e Casassa – Sammargheritese 1-3



Classifica: Athletic Club Liberi 45; Rivasamba 38; Angelo Baiardo 32; Tarros Sarzanese 31; Ruentes, Don Bosco Spezia Calcio e Goliardicapolis 30; Magra Azzurri e Sammargheritese 26; ANPI Sport e Casassa 23; Canaletto Sepor 21; Sestri levante 12; Genovese 5.