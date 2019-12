Under 19 di Eccellenza, l'Athletic Club Liberi va in fuga

La Spezia - Prosegue la marcia trionfale della capolista Athletic Club Liberi che sbanca il “Broccardi” conquistando la nona vittoria stagionale. Crollo casalingo della Ruentes contro l'Anpi Sport e Casassa che viene agganciata al secondo posto dal Rivasamba, che conquistata l'atteso derby contro il Sestri Levante. I colpi di giornata li firmano la Genovese e la Tarros Sarzanese.



La copertina di giornata, la dodicesima stagionale, va a Campacci della Tarros Sarzanese, Padi del Rivasamba, Renzone del Rivasambam Riga della Genovese e Meus dell'Angelo Baiardo, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.



Il punto - Le reti del solito Zazzarei e Giuliano regalano la nona vittoria stagionale dell'Athletic Club Liberi di Verdigi che sbanca senza grosse difficoltà il campo della Sammargheritese. La rete di Donadini affonda la Ruentes e fa felice l'Anpi Sport e Casassa ma anche il Rivasamba. I calafati di mister Ruben Padi, infatti, salgono al secondo posto grazie alla netta affermazione nell'atteso derby contro il Sestri Levante di mister Galleno. Al “Sivori”, termina con un secco 5-0 grazie alle doppiette di Padi e Renzone e la singola di Sentieri. I colpi di giornata, però, li firmano le formazioni della Genovese e della Tarros Sarzanese. La compagine genovese, fanalino di coda, festeggia la prima vittoria contro l'Angelo Baiardo grazie alle reti di Curcio, Palladino, Calisi e Riga, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre per i “draghetti” in rete ci vanno Mesu, con una doppietta, e Chessa per il definitivo 5-3. La doppietta di Campacci oltre alle singole di Neri, Matteucci e Vassale, regalano l'importante vittoria della Tarros Sarzanese che batte 5-1 il Don Bosco Spezia Calcio, quest'ultimo a segno con Angeli. Si dividono la posta in palio le formazioni della Goliardicapolis e del Magra Azzurri. Aprono le danze gli spezzini con Conti ma i genovesi ribaltano tutto con Nazareno, abile a trasformare un calcio di rigore, e Novelli, che però sarà autore dell'autorete finale che consente alla formazione spezzina di portare a casa un buon punto. Termina in parità anche l'atteso derby spezzino tra il Valdivara 5 Terre ed il Canaletto Sepor. Per i padroni di casa in rete Bertoni e Vanacore, mentre per i canarini Tamba e El Arbaoui.



Risultati 12esima giornata

Ruentes – Anpi Sport e Casassa 0-1

Don Bosco Spezia Calcio – Tarros Sarzanese 1-5

Sammargheritese – Athletic Club Liberi 0-2

Sestri Levante – Rivasamba 0-5

Genovese – Angelo Baiardo 5-3

Goliardicapolis – Magra Azzurri 2-2

Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor 2-2



Classifica: Athletic Club Liberi 29; Rivasamba e Ruentes 21; Angelo Baiardo 19; Goliardicapolis 18; Magra Azzurri e Anpi Sport e Casassa 17; Don Bosco Spezia Calcio 16; Sammargheritese e Sestri Levante 13; Canaletto Sepor 11; Tarros Sarzanese 10; Valdivara 5 Terre 8; Genovese 4.