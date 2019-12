Under 19 di Eccellenza, l'Athletic Club Liberi chiude l'anno con l'ennesima vittoria

La Spezia - L'Athletic Club Liberi chiude il 2019 con la tredicesima vittoria stagionale conquistata sul campo del XXV Aprile di Genova contro l'Anpi Sport e Casassa, mentre il Rivasamba di Padi batte il sempre più in crisi Valdivara 5 Terre e si conferma al secondo posto. Salgono le formazioni della Ruentes, Goliardicapolis e Don Bosco Spezia Calcio. Sconfitta inaspettata del Magra Azzurri. In coda importanti vittorie di Sammargheritese e Sestri Levante, mentre perdono Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre e Genovese.



La copertina di giornata, l'ultima del 2019 è per l'intera rosa dell'Athletic Club Liberi di mister Verdigi che chiude l'anno con la bellezza di 41 punti, frutto di 13 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte. A rafforzare ancor più i numeri di questa meravigliosa formazioni, ci sono anche quelli dei gol fatti e gol subiti. In queste 15 giornate, infatti, i gol realizzati sono ben 66 contro i 13 incassati, ovvero il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Complimenti.



Il punto - La 15esima giornata va agli archivi con la 13esima vittoria stagionale della capolista Athletic Club Liberi, squadra che sembra fare un campionato a parte, che grazie alle reti di Cattaneo e del solito Zazzeri sbanca il campo del XXV Aprile di Genova contro l'Anpi Sport e Casassa, a segno con Alvarado per il definitivo 1-2. Il Rivasamba si conferma al secondo posto grazie alla vittoria conquistata al “Colombo” contro il sempre più in crisi Valdivara 5 Terre, alla terza sconfitta consecutiva. A decidere il match le reti di Padi, Del Corso e Repetto, con nel mezzo il momentaneo pareggio bianco azzurro arrivato grazie a Ciuffardi. Sale al terzo la Ruentes e lo fa grazie alla netta affermazione conquistata davanti al proprio pubblico contro il Canaletto Sepor. Al “Macera” di Rapallo, sono decisive le reti di Cortez, Salone e Mancini, mentre per i canarini la rete del definitivo 3-1 la sigla Cammareri, abile a trasformare un calcio di rigore. Le reti di Ramasinghe e Nazzareno regalano la vittoria alla Goliardicapolis che batte 2-1 la Tarros Sarzaenese, quest'ultima segno con Ribizzi, mentre è rotonda la vittoria interna del Don Bosco Spezia Calcio. I Salesiani, infatti, hanno la meglio dell'Angelo Baiardo grazie alle reti di Cerretti, Billi e Angeli, mentre per i genovesi segna Boggiano. In coda, importanti affermazioni di Samamrgheritese e Sestri Levante. Gli “orange” di Santa Margherita Ligure rispettano i favori della vigilia e battono 3-0 la Genovese con le reti Salvatici, Battaglia e Solari, mentre i rossoblu di Galleno battono il Magra Azzurri grazie alla rete di Tassano.





Anpi Sport e Casassa – Athletic Club Liberi 1-2

Don Bosco Spezia Calcio -Angelo Baiardo 3-1

Goliardicapolis – Tarros Sarzanese 2-1

Ruentes – Canaletto Sepor 3-1

Genovese – Sammargheritese 0-3

Valdivara 5 Terre – Rivasamba 1-3

Sestri Levante – Magra Azzurri 1-0



Classifica: Athletic Club Liberi 41; Rivasamba 29; Ruentes, Magra Azzurri 24; Goliardicapolis e Angelo Baiardo 23; Don Bosco Spezia Calcio e Anpi Sport e Casassa 20; Tarros Sarzanese 19; Sammargheritese 18; Canaletto Sepor 17; Sestri Levante 16; Valdivara 5 Terre 11; Genovese 5.