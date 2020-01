Under 19 di Eccellenza, in testa resta tutto invariato

La Spezia - Dopo la sosta per le festivite natalizia ha ripreso il campionato regionale riservato alla categoria degli Under 19 di Eccellenza giunto alla sedicesima giornata, la seconda del girone di ritorno. L'Athletic Club Liberi centra la quattordicesima vittoria sul campo del Canaletto Sepor ma il Rivasamba non demorde e risponde con una bella vittoria conquistata contro l'Anpi Sport e Casassa. Alla Ruentes il big match di giornata, mentre in coda continua la crisi di Sestri Levante e Valdivara 5 Terre.

La Copertina di giornata, la prima del nuovo anno, è dedicata al calciatore Leonardi dell'Angelo Baiardo, autore di una doppietta nella definitiva vittoria conquistata dai ragazzi di mister Veloce contro la formazione rossoblu del Sestri Levante.

Il Punto sulla sedicesima giornata - Continua a fare un campionato a parte la capolista Athletic Club Liberi che al “Tanca” della Spezia centra la quattordicesima vittoria stagionale. A decidere il match contro il Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con Ceresini, sono le reti di D'Arrigo e Giuliano per il 2-1 finale. Il Rivasamba di Padi tiene il passo della capolista grazie alla vittoria conquistata all'Andersen di Sestri Levante contro l'ANPI Sport e Casassa, quest'ultimo sconfitto grazie alle reti di Repetto, Simeone e Giacalone. L'atteso big match della sedicesima giornata va alla ruentes che sbanca il campo del Magra Azzurri grazie alla rete di Patris, mentre sale in classifica la formazione genovese dell'Angelo Baiardo. I “draghetti” di Veloce, infatti, ne rifilano cinque al Sestri Levante grazie alla doppietta di Leoanrdi e alle singole di Colamorea, Boggiani e Pulsoni, mentre per i Corsari la rete della bandiera porta la firma di Ranell. Le reti di Milone, Bechere e Borsi regalano la vittoria al Don Bosco Spezia Calcio che batte 3-2 la Genovesem, fanalino di coda del campionato, mentre in chiave play out sono importanti le affermazioni conquistate dalla Sammargheritese e dalla Tarros Sarzanese. Gli “Orange” battono la Goliardicapolis grazie alle reti di Mamelo e Ottoboni, con nel mezzo il momentaneo pareggio firmato da Ranasinghe, mentre i rossoneri di Leoane battono in rimonta un sempre più in crisi Valdivara 5 Terre. Al “Berghini”, aprono le marcature i bianco azzurri di Codognotto con Russo ma le reti di Ebainetti e Poletti ribaltano la partita a favore dei ragazzi di Leone.





Risultati 16a giornata

Magra Azzurri – Ruentes 0-1

Rivasamba – Anpi Sport e Casassa 3-0

Angelo Baiardo – Setsri Levante 5-1

Canaletto Sepor – Athletic Club Liberi 1-2

Sammargheritese – Goliardicapolis 2-1

Genovese – Don Bosco Spezia Calcio 2-3

Tarros Sarzanese – Valdivara 5 Terre 2-1



Classifica: Athletic Club Liberi 44; Rivasamba 32; Ruentes 27; Angelo Baiardo 26; Magra Azzurri 24; Goliardicapolis e Don Bosco Spezia Calcio 23, Tarros Sarzanese 22; Sammargheritese 21; Anpi Sport e Casassa 20; Canaletto Sepor 17; Sestri Levante 16; Valdivara 5 Terre 11; Genovese 5.