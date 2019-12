Under 19 di Eccellenza, il programma della tredicesima giornata

La Spezia - Entra sempre più nel vivo il campionato regionale Under 19 di Eccellenza, giunto alla tredicesima giornata. Per le formazioni spezzine, impegno in trasferta per il Valdivara 5 Terre che sarà di scena sul campo dell'Anpi Sport e Casassa, mentre il Canaletto Sepor attende al Tanca il Sestri Levante. Il Camaiora di Santo Stefano Magra, invece, è pronto per l'attesop derby spezzino Magra Azzurri – Don Bosco Spezia Calcio, mentre al Berghini la Tarros Sarzanese attende l'arrivo della Genovese. Di seguito il programma delle partite che si disputeranno nella giornata odierna.





Anpi Sport e Casassa – Valdivara 5 Terre, XXV Aprile di Genova ore 17:00

Angelo Baiardo – Sammargheritese, Strinati di Genova ore 17:45

Athletic Club Liberi – Ruentes, Mons. Sanguinetti di Genova ore 16:30

Canaletto Sepor – Sestri Levante, Tanca della Spezia ore 16:30

Magra Azzurri – Don Bosco Spezia Calcio, Camaiora di Santo Stefano Magra ore 16:00

Rivasamba – Goliardicapolis, Andersen di Sestri Levante ore 16:20

Tarros Sarzanese – Genovese, Berghini di Sarzana ore 17:15