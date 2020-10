Under 19 di Eccellenza, il programma della seconda giornata

Campo principale della seconda giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 19 di Eccellenza il Cimma della Spezia dove alle ore 16.00 va in scesa l'atteso “Classico” del calcio spezzino, ovvero Don Bosco Spezia Calcio – Canaletto Sepor. Mentre al “Colombo” di Beverino è in programma l'altro derby spezzino tra il Valdivara 5 Terre e la Fezzanese. Di seguito il programma completo delle partite che si disputeranno nella giornata di sabato 10 ottobre 2020.





Angelo Baiardo – Magra Azzurri, Strinati di Genova ore 18.00

Athletic Club Liberi – ANPI Sport e Casassa, Mons. Sanguinetti di Genova ore 14.30

Don Bosco Spezia Calcio – Canaletto Sepor, Cimma della Spezia ore 16.00

Bogliasco – Ligorna, Garrone di Bogliasco ore 17.00

Goliardicapolis – Tarros Sarzanese, Comunale di Ligorna ore 18.30

Sammargheritese – Rivasamba, Broccardi di S.Marcherita Ligure ore 16.30

Valdivara 5 Terre – Fezzanese, Colombo di Beverino ore 16.00