Under 19 di Eccellenza, il programma della prima giornata

La Spezia - Ritorna il campionato Under 19 di Eccellenza, con la prima giornata che comincerà domani, sabato 3 ottobre 2020. Al via 14 formazioni pronti a darsi battaglia, chiaramente quella sportiva, per approdare alla fase finale del campionato. Questo il programma:



ANPI Sport e Casassa – Sammargheritese, Strinati di S.Eusebio (GE) ore 18.00

Canaletto Sepor - Angelo Baiardo, Tanca della Spezia ore 16.30

Fezzanese Bogliasco, Cimma della Spezia ore 16.30

Ligorna – Goliardicapolis, Comunale di Ligorna (GE) ore 18.15

Magra Azzurri – Athletic Club Albaro, Camaiora di Santo Stefano magra (SP) ore 16.30

Rivasamba - Valdivara 5 Terre, Andersen di Sestri Levante ore 16.30

Tarros Sarzanese - Don Bosco Spezia Calcio, Berghini di Sarzana ore 16.30