Under 19 di Eccellenza, il colpo di giornata lo firma il Busalla!

I bianco azzurri espugnano il campo dell'Athletic Club Liberi. Al Don Bosco il derby spezzino, mentre il Canaletto ferma la corsa della Goliardicapolis. Magra Azzurri ko.

La Spezia - Dopo la sosta per le festività natalizie, ha ripreso il via il campionato regionale riservato alla categoria degli Under 19 del girone di Eccellenza giunto alla quindicesima giornata, ovvero la seconda del girone di ritorno. Quindicesima giornata che ha sorriso al Busalla che compie l'impresa di andare a conquistare i tre punti sul difficile campo della capolista Athletic Club Liberi. Se sorride il Busalla, sorride anche la formazione del Molassana Boro che grazie alla vittoria conquistata contro il Superba Calcio, e complice l'inaspettato stop della capolista, vede diminuire i punti di svantaggio dalla testa della classifica. Sorride pure il Don Bosco Spezia Calcio che centra la vittoria nell'atteso derby spezzino contro un Valdivara 5 Terre sempre più in crisi. Bene il Canaletto Sepor che ferma la corsa della Goliardicapolis, mentre si confermano nei quartieri alti le formazioni dell'Angelo Baiardo e della Sammargheritese.



La copertina di giornata va ai calciatori Campora del Busalla, Ori e Canella della Sammargheritese e allo spezzino Sturlese del Don Bosco Spezia Calcio, tutti a autori di una doppietta nei rispettivi incontri.



Il Punto di giornata - Il colpo di giornata lo mette a segno il sorprendente Busalla che grazie alla doppietta di Campora, oltre alle singole di Guzzi e Mignacco, sbanca il campo dell'Athletic Club Liberi alla seconda sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico. Una sconfitta, quella subita dai nero verdi di Verdigi, che riapre il campionato anche in virtù della vittoria conquistata dal Molassana Calcio. Al Ceravolo, quartier generale del Superba Calcio, è decisa la rete realizzata oltre il novantesimo da Dorma che regala tre punti fondamentali al Molassana Boero. Rallenta la propria corsa la Goliardicapolis che impatta contro un buon Canaletto Sepor che, passato in vantaggio con Lovario, viene ripreso dalla rete di Chiusano che salva i granata dalla possibile prima sconfitta del nuovo anno. La rete di Martines regala la vittoria alla formazione dell'Angelo Baiardo che espugna il campo del Magra Azzurri, mentre inizia con il botto il nuovo anno del Don Bosco Spezia Calcio. I salesiani di Ravecca, infatti, centrano la vittoria nell'atteso derby spezzino contro il Valdivara 5 Terre. Al Colombo aprono le marcature i padroni di casa con Canmmareri ma la doppietta di uno scatenato Sturlese, nettamente il migliore in campo, regala la meritata vittoria si salesiani che restano appaiati alla Samamrgheritese. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche tra l'ANPI Casassa ed il Real Fieschi. Prossimo turno: Angelo Baiardo – Superba; ANPI Casassa – Canaletto Sepor, Busalla – Magra Azzurri, Caperanese – Valdivara 5 Terre, Don Bosco Spezia Calcio – Molassana Boero, Goliardicapolis – Sammargheritese, Real Fieschi – Athletic Club Liberi.



Risultati 15esima giornata

ANPI Casassa – Real Fieschi 0-0

Athletic Club Liberi – Busalla 1-4

Canaletto Sepor – Goliardicapolis 1-1

Magra Azzurri – Angelo Baiardo 0-1

Sammargheritese – Caperanese 7-0

Superba – Molassana Boero 2-3

Valdivara 5 Terre – Don Bosco Spezia Calcio 1-2



Classifica: Athletic Club Liberi 35; Molassana Boero 32; Goliaridcapolis; Angelo Baiardo 29; Sammargheritese, Don Bosco Spezia Calcio 26; Valdivara 5 Terre 21; Superba, ANPI Casassa 20; Magra Azzurri 19; Canaletto Sepor 14; Real Fieschi 11; Busalla 8; Caperanese 5.