Under 19 di Eccellenza, il Sestri Levante firma il colpo di giornata

La Spezia - La ventiduesima giornata è andata in archivio con la sconfitta della capolista Athletic Club Liberi contro il Sestri Levante e la sconfitta del Rivasamba, seconda forza del campionato, sul campo dell'Angelo Baiardo. Salgono in classifica le formazioni spezzine della Tarros Sarzanese e del Don Bosco spezia Calcio e quella genovese della Goliardicapolis. In coda crolla nuovamente il Valdivara 5 Terre, pareggia il Canaletto Sepor e torna alla vittoria la Genovese, fanalino di coda del campionato.



La copertina di giornata- è dedicata a Matteucci della Tarros Sarzanese, Rasaningher e Castagnetto della Goliardicapolis e Benmoumer del Don Bosco Spezia Calcio, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri.



Il punto - Parafrasando una nota frase radiofonica mi viene da scrivere: “Clamoroso al Sivori di Sestri Levante”. I corsari, infatti, firmano il colpo di giornata grazie alla vittoria conquistata contro la capolista Athletic Club Liberi. Vittoria arrivata grazie alla rete di Linale e alla sfortunata autorete di Esposito, con nel mezzo il momentaneo pareggio firmato dalla rete di Montaldo. Crolla, però, anche il Rivasamba di mister Padi che allo “Strianti” rimediala quarta sconfitta stagionale contro l'Angelo Baiardo. A decidere il match le reti di Repetto L. e Repetto P, mentre per i calafati in rete ci va Boggiani. Grazie a questa sconfitta, la Goliardicapolis torna a sperare in una clamorosa rimonta al secondo posto grazie alla netta vittoria conquistata contro un Valdivara 5 Terre sempre più in crisi ed ad un passo dalla retrocessione matematica. Al “San Desiderio”, termina 5-1 grazie alle doppiette di Rasaninghe e Castagnetto e alla singola di Nazareno, mentre la rete della bandiera spezzina la firma Alcamo. Salgono in classifica le formazioni spezzine della Tarros Sarzanese e del Don Bosco Spezia Calcio. I rossoneri di Leone ne rifilano sei al Magra Azzurri che, passato in vantaggio con Parra viene sconfitto dalla doppietta del solito Matteucci, oltre alle singole di Neri, Sturlese, Meta e Randazzo. I salesiani, invece, hanno la meglio della Ruentes grazie alla doppietta di Benmoumer e la singola di Lorenzini, mentre per gli ospiti le due reti le mettono a segno Tassara e Specchia. Termina a reti bianche la sfida del Broccardi tra la Sammargheritese ed il Canaletto Sepor, mentre la Genovese torna alla vittoria grazie alle reti di Laudari e Clisi che firmano la vittoria contro l'Anpi Sport e Casassa, quest'ultimo a segno con Marastoni.





Risultati 22a giornata

Angelo Baiardo – Rivasamba 2-1

Don Bosco Spezia Calcio – Ruentes 3-2

Genovese – ANPI Sport e Casassa 2-1

Goliardicapolis – Valdivara 5 Terre 5-1

Sammargheritese – Canaletto Sepor 0-0

Sestri Levante – Athletic Club Liberi 2-1

Tarros Sarzanese – Magra Azzurri 6-1



Classifica: Athletic Club Liberi 49; Rivasamba 44; Goliardicapolis e Tarros Sarzanese 37; Don Bosco Spezia Calcio e Angelo Baiardo 36; Ruentes 33; Magra Azzurri 29; Sammargheritese e ANPI Sport e Casassa 27; Sestri Levante 26; Canaletto Sepor 25; Valdivara 5 Terre 13; Genovese 9