Under 19 di Eccellenza, il Rivasamba allunga

La Spezia - La quattordicesima giornata del campionato Under 19 di Eccellenza, la prima del girone di ritorno, fa registrare l'ennesima vittoria della capolista Athletic Club Liberi, mentre si conferma al secondo posto un buon Rivasamba. Rallenta la propria marcia l'Angelo Baiardo, mentre si tolgo dalla zona rossa le formazioni spezzine della Tarros Sarzanese e del Canaletto Sepor. In coda ennesima sconfitta stagionale per la Genovese, mentre continua la crisi del Sestri Levante e del Valdivara 5 Terre.



La copertina di giornata, la prima del girone di ritorno, va ai calciatori Padi, Simenone del Rivasamba e Giuliani dell'Athletic Club Liberi, tutti a segno con una doppietta nei rispettivi incontri. Nota di merito per la formazione spezzina del Magra Azzurri che partita senza molti consensi si sta rilevando, sabato dopo sabato, una splendida realtà di questo importante campionato regionale.



Il punto di giornata - Dopo averne rifilate nove al Valdivara 5 Terre, nella partita del recupero dell'undicesima giornata, l'Athletic Club Liberi ne rifila sette alla Genovese, fanalino di coda del campionato. Al “Mons. Sanguinetti” di Genova, quartier generale della corazzata guidata da mister Verdigi, sono decive le reti di Vannucci, Zazzeri, Montanari, Perfetti, Pedone e Giuliano, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre la rete della bandiera la firma Serra per il definitivo 7-1. Il Rivasamba di Padi, matricola terribile di questo campionato, si conferma al secondo posto dopo la netta vittoria conquistata nell'atteso big match contro la Ruentes. All'Andersen di Sestri Levante, sono decisive le doppiette di padi e Simeone, mentre per gli ospiti segna Patris. L'Angelo Baiardo, complice il pareggio a reti bianche contro la Goliardicapolis, perde terreno dai cafalati ma si conferma al terzo posto insieme alla formazione spezzina del Magra Azzurri, I blues, infatti, conquistano nettamente il derby spezzino contro il Valdivara 5 Terre grazie alle reti di Conti, Parra e Cervia e agganciano il classifica i genovesi. Le reti di Ottoboni e Di Nicola decido il pareggio tra la Samamrgheritese, caduta pericolosamente in zona play-out, ed il Don Bosco Spezia Calcio, mentre centrano la vittoria le formazioni spezzine del Canaletto Sepor e della Tarros Sarzanese. I Canarini battono di misura l'Anpi Sport e Casassa grazie alla rete di Domenichelli, mentre i rossoneri di Sarzana calano il poker al Sestri Levante con Matteucci, Campacci, Meta e Sturlese.





Risultati 14a giornata

Angelo Baiardo – Goliardicapolis 0-0

Canaletto Sepor – Anpi Sport e Casassa 1-0

Magra Azzurri – Valdivara 5 Terre 3-0

Rivasamba – Ruentes 4-1

Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio 1-1

Tarros Sarzanese – Sestri Levante 4-0

Athletic Club Liberi – Genovese 7-1



Classifica: Athletic Club Liberi 38; Rivasamba 26; Angelo Baiardo e Magra Azzurri (*) 23; Ruentes 21; Goliardicapolis (*) 20; Tarros Sarzanese 19; Don Bosco Spezia Calcio, Anpi Sport e Casassa (*) e Canaletto Sepor 14, Sammargheritese (*) 14; Sestri Levante 13; Valdivara 5 Terre 11; Genovese 5.



*: una partita da recuperare