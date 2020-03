Under 19 di Eccellenza, i numeri della stagione

La Spezia -. Dopo aver analizzato i numeri dei campionati regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 questa volta andiamo a vedere i numeri del campionato Under 19 di Eccellenza, giunto alla ventiduesima giornata.



Quartieri alti della classifica - In testa al campionato troviamo l’Athletic Club Liberi con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4pareggi e 3 sconfitte, inseguito dal sorprendente Rivasamba con 44 punti, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Al terzo posto, ma ricordiamo che si qualificano solamente le prime due, troviamo la coppia formata dalla Goliardicapolis e dalla Tarros Sarzanese, che però hanno uno svantaggio di ben sette lunghezze dai calafati di mister Padi e quindi sembrano, almeno sulla carta, tagliate fuori.



Zona retrocessione- Con la Genovese ad un passo dalla retrocessione matematica e con il Valdivara 5 Terre ad un passo dal baratro, restano invece fuori le formazioni del Canaletto Sepor, Sestri Levante e Anpi Sport e Casassa che grazie alla famosa forbice al momento sarebbe matematicamente salve.



I numeri del campionato - Il miglior attacco del campionato è quello dell’Athletic Club Liberi di Verdigi con la bellezza di ben 79 reti, al secondo posto troviamo l’Angelo Baiardo con 46 reti, mentre chiude il podio la formazione della Tarros Sarzanese con 50 reti all’attivo. La miglior difesa è dell’Athletic Club Liberi con 24 reti incassate inseguita dalla Goliardicapolis con 25 e Rivasamba con 28. Il peggior attacco è quello del Sestri Levante con solamente 22 reti, mentre la peggior difesa è quella del Canaletto Sepor con 56 reti.

La classifica marcatori vede al primo posto il forte Zazzeri dell’Athletic Club Liberi con 23 reti inseguito da Giuliani dell’Athletic Club Liberi con 22 reti mentre chiude il podio Matteucci della Tarros Sarzanese con 15 reti.



Classifica, aggiornata alla ventiduesima giornata : Athletic Club Liberi 49; Rivasamba 44; Goliardicapolis e Tarros Sarzanese 37; Don Bosco Spezia Calcio e Angelo Baiardo 36; Ruentes 33; Magra Azzurri 29; Sammargheritese e Anpi Sport e Casassa 27; Sestri Levante 26; Canaletto Sepor 25; Valdivara 5 Terre 13; Genovese Boccadasse 9.