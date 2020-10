Under 19 di Eccellenza, Lucchi e Meta sono subito decisivi per la Tarros Sarzanese

La Spezia-E’ iniziata con il botto la stagione 2020/21 della campionato regionale Under 19 di Eccellenza che ha proposto, già dalla prima giornata, degli scontri molto interessanti e pieni di significato, su tutti, il derby spezzino tra la Tarros Sarzanese ed il Don Bosco Spezia Calcio, oltre ad un classifico de calcio genovese Ligorna – Goliardicapolis. Fattore campo in parità con 3 vittorie interne e 3 vittorie esterne, mentre è stata rinviata d'ufficio la patita tra il Magra Azzurri e l'Athletic Club Albaro, match rinviato per l'impraticabilità di campo del “Camaiora” di Santo Stefano Magra ( SP ). 27 le reti totali in questa prima giornata, di cui 13 delle squadre di casa dopo spicca su tutti le 8 rete realizzate dalla Tarros Sarzanese. Come inizio non c’è male, ma la strada è ancora lunga…

Calciatori in evidenza - Nella prima giornata si mettono in mostra i calciatori spezzini Lucchi e Meta, entrambi in forza nella Tarros Sarzanese, che realizzato la prima doppietta stagionale nell'atteso derby spezzino contro il Don Bosco Spezia Calcio. Nota di merito anche per Milone del Don Bosco Spezia Calcio, anch'esso autore di una doppietta.

Il punto della prima giornata - Parte nei migliore dei modi a stagione della Tarros Sarzanese di mister Duranti che al “Berghini” conquista l'atteso derby spezzino contro il Don Bosco Spezia Calcio. A decidere il pirotecnico match le doppiette di Lucchi e Meta oltre alle singole di Paganoini, Tomelli. Menotti e Neri, mentre per i salesiani di mister Milone vanno a segno Milone, autore di una doppietta, Lorenzini e Launi per il definitivo 8-4. Bene anche la partenza della Sammargheritese che espugna i campo dell'ANPI Sport e Casassa grazie alle reti di Guarella, Ottoboni, Ferreccio e Pizzoni, abile a trasformare un calcio di rigore, per il definitivo poker orange. Parte in salita il campionato del Canaletto Sepor di mister Capri che nonostante il vantaggio iniziale arrivato grazie alla rete di Biloni si deve arrendere all'Angelo Baiardo che sbanca il “Tanca” con le reti di Giordano, Leonardi e Delucchi. Chiude il match la rete dello spezzino Battini per il definitivo 2-3. Esordio amaro per la Fezzanese di Rolla che al “Cimma” rimedia la prima sconfitta stagionale contro il Bogliasco, Sconfitta arrivata grazie alle reti di Dallesio e Franchini. Buona la prima del Rivasamba che all'Andersen di Sestri Levante doma il rinnovato Valdivara 5 Terre con le reti di Motto e Padi, mentre per gli spezzini va a segno Bertonati dagli undici metri. La rete di Troncino è decisiva per le sorti del Ligorna che batte di misura la Goliardicapolis. Rinviata per impraticabilità di campo la sfida tra il Magra Azzurri e l'Athletic Club Albaro.



Risultati 1° giornata

ANPI Sport e Casassa – Sammargheritese 0-4

Canaletto Sepor – Angelo Baiardo 2-3

Fezzanese – Bogliasco 0-2

Magra Azzurri – Athletic Club Albaro rinviata

Rivasamba – Valdivara 5 Terre 2-1

Tarros Sarzanese – Don Bosco Spezia Calcio 8-4

Ligorna – Goliardicapolis 1-0



Classifica- Tarros Sarzanese, Sammargheritese, Bogliasco, Angelo Baiardo, Rivasamba, Ligorna 3; Athletic Club Albaro (*), Magra Azzurri (*), Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre, Goliardicapolis, Fezzanese, Don Bosco Spezia Calcio e ANPI Sport e Casassa 0.



*- Una partita da recuperare