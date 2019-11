Under 19, allunga l'Athletic Club Liberi

La Spezia - L'ottava giornata del Campionato Under 19 di Eccellenza conferma nuovamente lo strapotere dell'Athletic Club Liberi che grazie alla vittoria conquistata contro la Tarros Sarzanese, e complice il pareggio del Rivasamba su campo della Sammargheritese, allunga in classifica. La Ruentes si conferma gradita sorpresa di questa prima parte di stagione, mentre nella parte bassa della classifica continua il momento negativo di Tarros Sarzanese e Genovese.



La copertina di giornata, l'ottava stagionale, è per il calciatore dell'Anpi Sport e Casassa Tartaglia, autore di una pregevole tripletta. Note di merito anche per i calciatori Pulsoni dell'Angelo Baiardo, Cervini e Benmoumen del Don Bosco Spezia Calcio, Giuliano dell'Athletic Club Liberi e Bottegal del Canaletto Sepor, tutti a segno con una doppietta.



Il punto sull'ottava giornata - L'Athletic Club Liberi, dopo il pareggio rimediato nel turno precedente contro la Goliardicapolis, torna immediatamente alla vittoria grazie alla doppietta di Giuliani e alle singole di Tedone e D'Arrigo che firmano la definitiva vittoria contro la Tarros Sarzanese, quest'ultima a segno con Meta, Campacci e Matteucci. Secondo pareggio consecutivo per il Rivasamba di Padi, che scivola a meno tre dalla testa della classifica. Al “Broccardi” di Santa Margherita Ligure, il teatro dell'atteso big match dell'ottava giornata, passano in vantaggio gli “orange” con Luxardo ma Simeone ristabilisce la definitiva parità. La doppietta di Pulsoni, oltre alle marcature di Jammeh, Matzedda e Ferraris, regala la vittoria all'Angelo Baiardo, terza forza del campionato, che davanti al proprio pubblico batte 5-1 il Magra Azzurri, a segno con Lugli per la rete della bandiera. Il colpo di giornata, però, lo mette a segno la Ruentes che sbanca il campo della Goliardicapolis grazie alle reti di Salone e Cortez che ribaltano il vantaggio dei padroni di casa arrivato grazie alla rete di Nazareno. Sale in classifica il Don Bosco Spezia Calcio e lo fa grazie alla pirotecnica vittoria conquistata al “Franco Cimma” contro l'Anpi Sport e Casassa. Vittoria salesiana che porta le firme di Angeli, Cervini e Benmoumen, entrambi a segno con una doppietta. Per i “partigiani” a segno Porcu e Tartaglia, quest'ultimo autore di una tripletta. La rete di Franceschini decide a favore del Sestri Levante il match contro il Valdivara 5 Terre, mentre si conferma il Canaletto Sepor grazie alla doppietta di Bottegal che è decisiva nel 2-0 finale contro la Genovese, fanalino di coda del campionato.



Risultati 8° giornata

Angelo Baiardo – Magra Azzurri 5-1

Don Bosco Spezia Calcio – Anpi Sport e Casassa 5-4

Genovese – Canaletto Sepor 0-2

Goliardicapolis – Ruentes 1-2

Sammargheritese – Rivasamba 1-1

Sestri Levante – Valdivara 5 Terre 1-0

Tarros Sarzanese – Athletic Club Liberi 3-4



Classifica: Athletic Club Liberi 20; Rivasamba 17; Angelo Baiardo 16; Ruentes 14; Sammargheritese 13; Sestri Levante 12; Goliardicapolis, Don Bosco Spezia Calcio 11; Magra Azzurri, Anpi Sport e Casassa 10; Valdivara 5 Terre, Canaletto Sepor 7; Tarros Sarzanese 4; Genovese 1.



Prossimo turno: Anpi Sport e Casassa – Genovese; Athletic Club Liberi – Sestri Levante; Canaletto Sepor – Sammargheritese; Magra Azzurri – Tarros Sarzanese; Rivasamba – Angelo Baiardo; Ruentes – Don Bosco Spezia Calcio; Valdivara 5 Terre – Goliardicapolis.