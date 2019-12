Under 19 Secondo Livello, undicesima vittoria consecutiva per il Bogliasco

La Spezia - La dodicesima giornata del campionato Under 19 di Secondo Livello va in archivio con l'undicesima vittoria consecutiva del Bogliasco, capolista solitaria, mentre perdono terreno le formazioni del Rapallo Rivarolese e del Colli Ortonovo. Salgono in classifica le formazioni del Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno, Real Fieschi, Caperanese, Santerenzina e Levanto Calcio. In coda torna a fare punti il Borgo Rapallo, che firma l'impresa di giornata pareggiando nel derby contro il Rapallo Rivarolese, mentre il Borgo Foce Magra A.F incamera l'undicesima sconfitta stagionale.



La copertina di giornata è per Ticozzi della Santerenzina, e Cusimano del Bogliasco, autori di una strepitosa tripletta nei rispettivi incontri.



Il Punto di giornata - La tripletta di Cusimano, oltre alle doppiette di Sascanio, Rosasco, De Muro e la singola di De Martino, regala l'ennesima vittoria stagionale al Biogliasco che rispetta i favori della vigilia e batte nettamente il Borgo Foce Magra A.F, fanalino di coda del campionato. La doppietta di Gremo fa felice il Borgo Rapallo che ferma la corsa dei cugini del Rapallo Rivarolese, quest'ultimi a segno con Acquaviva e Pastore. Le doppiette di Pagano e Cappelletti firmano la vittoria del Levanto contro il Colli Ortonovo, quest'ultimo a segno con la doppietta di Nari e la singola di Pardi. Continua il momento positivo del Real Fieschi che batte il Rupinaro con le reti di Bacigalupo, Domenghini e Manfredi, mentre per gli ospiti cì+ la doppietta di Zali. Grazie alla tripletta di uno scatenato Ticozzi la Santerenzina batte la Calvese e sale in classifica, mentre la doppietta di Serafini e la singola di Satori fanno felice la Caperanese che batte il Pieve Ligure. Le reti di Brichetto, Marrale, Lai, Carbona e Biasotti sono decive per le sorti del Golfo Paradiso PRCA che al San Rocco batte 5-3 il Luni Calcio, quest'ultimo a segno con la doppietta di Brigato e la singola di Colesnicov. Pareggio per 2-2 tra il Sori e la Calvarese.





Risultati 12a giornata

Sori – Calvarese 2-2

Borgo Rapallo – Rapallo Rivarolese 2-2

Real Fieschi – Rupinaro sport 3-2

Golfo ParadisoPRCA – Luni Calcio 5-3

Santerenzina – Casarza 3-1

Bogliasco – Borgo Foce Magra A.F 10-0

Levanto Calcio – Colli Ortonovo 4-3

Pieve Ligure – Caperanese 2-3



Classifica: Bogliasco (*) 33; Rapallo Rivarolese 26; Colli Ortonovo 23; Golfo ParadisoPRCA e Real Fieschi 22; Santerenzina e Caperanese 19; Levanto Calcio e Calvarese 18; Casarza 15; Pieve Ligure 14; Sori (*) 13; Rupinaro Sport (*) 11; Luni Calcio (*) 10; Borgo Rapallo 5; Borgo Foce Magra A.F 3.



*: Una partita da recuperare