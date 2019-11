Under 19 Secondo Livello, sesta vittoria consecutiva per il Bogliasco

La Spezia - Continua incontrastato il dominio del Bogliasco che batte il real Fieschi e festeggia la sesta vittoria consecutiva stagionale, mentre il big match di giornata va al Levanto di Beretta che batte il Golfo ParadisoPRCA e, cosi, aggancia il secondo posto insieme alla Caperanese. Colpaccio esterno della Santerenzina.



La copertina di giornata è per Costa della Caperanese Entella, autore di una pregevole tripletta nella sfida vinta contro il Borgo Foce Magra A.F. Note di merito anche per Serafini della Caperanese Entella, Minotti del Colli Ortonovo, Inselvini del Rapallo Rivarolese e Gabrielli della Santerenzina, tutti a segno con una doppietta.



Il punto sulla sesta giornata - Le reti di Origlia e De Muro regalano la sesta vittoria consecutiva stagionale del Bogliasco capolista che al Garrone, proprio quartier generale, batte all'inglese il Real Fieschi. L'atteso big match di giornata va al Levanto Calcio di mister Beretta che grazie alla copia gol formata da Ruvo e Pagani batte 2-1 il Golfo Paradiso Proreccocamogliavegno. Una vittoria, quella spezzina, che vale l'aggancio del secondo posto insieme alla formazione della Caperanese. I nero blu, infatti, hanno vita facile alla Ferrara e battono 6-1 il Borgo Foce Magra A.F, fanalino di coda del campionato ancora alla ricerca del primo punto stagionale, grazie alla tripletta di Costa, alla doppietta di Serafini e alla singola di Pagliughi, mentre per gli spezzini la rete della bandiera la firma Cosentino. Pareggio tra mille polemiche quello che è andato in scena al Comunale di castelnuovo Magra tra il Colli Ortonovo ed il Rapallo Rivarolese. Un pirotecnico 4-4 che porta le firme degli spezzini Minotti, autore di una doppietta, Pardi e Nardi, mentre per gli ospiti Acquavivam Guarnieri e Inselvini, quest'ultimo autore di una doppietta. Le reti di Monteverde e Mazzardi regalano la vittoria al Sori che batte il Rupinaro, mentre la Santerenzina sbanca il campo del Pieve Ligure grazie alla doppietta di Gabrielli e alla singola di Baldassini. Pirotecnico pareggio tra il Borgo Rapallo ed il Luni Calcio, mentre chiude la giornata la vittoria della Calvarese che batte di misura il Casarza grazie alla rete di Cuneo.



Risultati 6° giornata

Borgo Rapallo – Luni 3-3

Borgo Foce Magra A.F – Caperanese 1-6

Calvarese – Casarza Ligure 1-0

Colli Ortonovo – Rapallo Rivarolese 4-4

Bogliasco – Real Fieschi 2-0

Levanto Calcio – Golfo ParadisoPRCA 2-1

Pieve Ligure – Santerenzina 1-3

Sori – Rupinaro 2-1



Classifica: Bogliasco 18; Golfo Paradiso PRCA, Levanto Calcio e Caperanese 12; Colli Ortonovo 11; Santerenzina e Rupinaro 10; Real Fieschi 9; Rupinaro e Calvarese 8; Luni 7; Casarza Ligure 6; Pieve Ligure e Sori 5; Borgo Rapallo 4; Borgo Foce Magra A.F 0.



Prossimo turno: Caperanese – Colli Ortonovo; Casarza – Borgo Foce Magra A.F; Golfo Paradiso PRCA – Bogliasco; Luni – Calvarese; Rapallo Rivarolese – Pieve Ligure; Real Fieschi – Sori; Rupinaro – Borgo Rapallo; Santerenzina – Levanto.