Under 19 Secondo Livello, quinta vittoria consecutiva per il Bogliasco

I bianco rossi di poggi battono anche la Caperanese, mentre resta in scia il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno. Salgono in classifica il Colli Ortonovo e il Rapallo Rivarolese.

La Spezia - Quinta vittoria consecutiva per il Bogliasco di mister Poggi che davanti al proprio pubblico batte la formazione del Pieve Ligure grazie alle reti di Dascanio e Rossi, che ribaltano il momentaneo vantaggio dei padroni di casa arrivato grazie alla rete di Baldoni. Il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno resta in scia della capolista grazie alla netta vittoria conquistata al San Rocco di Recco contro il Borgo Rapallo. A decidere il match le reti di Marrale, Vallarino, Pizzorno, Picasso e Brichetto, quest'ultimo autore di una doppietta, mentre per gli ospiti la rete della bandiera la mette a segno Garibotti per il definitivo 8-1. Il colpo di giornata lo firma il Casarza che grazie alle reti di Carloni, Antilli e Galasio ferma la corsa della Caperanese Entella. Grazie all'inaspettato ko dei nero blu di mister Albanese sale al terzo posto la formazione spezzina del Colli Ortonovo. I ragazzi di mister Currenti, infatti, passano sul campo del Luni Calcio, quest'ultimo a segno con Dadà e Crudelli, grazie alle reti di Brigato, Pardi e Costantino. Sale in classifica il Rapallo Rivarolese e lo fa grazie alla vittoria conquistata contro il Levanto Calcio. Vittoria firmata dalle reti di Gueye e Guarnieri, quest'ultimo autore di una doppietta.La tripletta di Gueglio, miglior realizzatore di giornata, trascina alla vittoria il Rupinaro Sport contro il Borgo Foce Magra A.F, mentre le reti di Rubatto e dello spezzino Ferraro, abile a trasformare un calcio di rigore, firmano il pareggio tra la Santerenzina ed il Sori. Chiude la giornata la vittoria esterna della Calvarese che espugna il comunale di Cogorno grazie alle reti di Signaigo e Cuneo, mentre per il Real Fieschi il marcatore è Biancardi.





Risultati 5° giornata

Casarza – Caperanese 3-1

Golfo ParadisoPRCA – Borgo Rapallo 8-1

Luni Calcio – Colli Ortonovo 2-3

Pieve Ligure – Bogliasco 1-2

Rapallo Rivarolese - Levanto Calcio 3-0

Rupinaro Sport – Borgo Foce Magra A.F 4-1

Santerenzina – Sori 1-1

Real Fieschi – Calvarese 1-2



Classifica: Bogliasco 15; Golfo ParadioPRCA 12; Colli Ortonovo 10; Caperanese, rapallo Rivarolese, Real Fieschi e Levanto Calcio 9; Rupinato Sport 8; Santerenzina 7; Casarza e Luni Calcio 6; Pieve Ligure e Calvarese 5; Borgo Rapallo 3; Sori 2; Borgo Foce Magra A.F 0.





A cura di Juri Lertora