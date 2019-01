Under 19 Secondo Livello, la Ruentes a forza sette

La Spezia - Dopo la lunga sosta per le festività natalizie ha ripreso il campionato riservato alla categoria degli Under 19 di Secondo Livello giunta alla quattordicesima giornata, la penultima del girone di andata. Complice il riposo “forzato” della capolista Rivasamba e della Tarros Sarzanese, seconda forza del campionato ad un solo punto di distanza dai Calafati, ne approfitta la formazione della Ruentes che grazie alla netta vittoria conquistata contro la Calvarese vede diminuire momentaneamente il proprio svantaggio dalle due regine di questo campionato. In coda festeggia la prima affermazione stagionale la giovane formazione del Luni Calcio che batte il Rupinaro, nuovo fanalino di coda del campionato, e unica formazione ancora alla ricerca della prima vittoria.



La copertina di giornata, la quattordicesima stagionale, va a Dascanio del Bogliasco autore di una tripletta nel definitivo 4-0 contro la Santerenzina. Note di meri anche per Baudone ( Colli Ortonovo ), Lorefice ( Golfo Paradisoproreccocamogliavegno )Zambuto ( Ruentes ) e Salone ( Ruentes ), tutti a segno con una doppietta.



Inizia nei migliori dei modi l'anno nuovo per la Ruentes che grazie alle doppiette di Zambuto e Salone, oltre alle singole di Gatti, Ferretti e Mbaye, batte nettamente la formazione della Calavarese. Una vittoria che consente ai ruentini di Gulino di resta saldamente al terzo posto. Si conferma quarta forza del campionato la formazione genovese del Bogliasco che grazie alla prestazione maiuscola di Dascanio, autore di una tripletta, sbanca il campo della Santerenzina. Le reti messe a segno da Maggi e Leti regalano i primi tre punti del 2019 al Sori che davanti al proprio pubblico batte 2-0 la Genovese. Importate vittoria casalinga del Colli Ortonovo di Lambruschini che al Comunale centra i tre punti nell'atteso big match di giornata grazie alla doppietta di Baudone, con nel mezzo il momentaneo pareggio di Lanzi. Pirotecnico pareggio al San Rocco di Recco tra il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno ed il Levanto Calcio. Prima storica vittoria per il Luni Calcio che batte 3-2 il Rupinaro, fanalino di coda del campionato, grazie alle reti realizzate da Iori, Ratti e Brigato. Hanno osservato il turno di riposo le formazioni del Rivasamba e della Tarros Sarzanese, Prossimo turno: Calvarese – Colli Ortonovo, Casarza – Luni Calcio, Bogliasco – Golfo Paradiso PRCA, Genovese – Ruentes, Levanto – Rivasamba, Rupinaro – Tarros Sarzanese.



Risultati 14esima giornata

Colli Ortonovo – Casarza 2-1

Golfo Paradiso PRCA – Levanto 4-4

Luni – Rupinaro 3-2

Ruentes – Calvarese 7-0

Santerenzina – Bogliasco 1-4

Sori – Genovese 2-0

Hanno riposato le formazioni del Rivasamba e della Tarros Sarzanese



Classifica: Rivasamba 32; Tarros Sarzanese 31; Ruentes 27; Bogliasco 21; Sori 20; Casarza, Colli Ortonovo 18; Calvarese 17; Levanto 16; Genovese 13; Santerenzina 11; Golfo Paradiso PRCA 10; Luni Calcio 5; Rupinato 2