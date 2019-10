Under 19 Secondo Livello, in quattro al comando

La Spezia - Dopo la seconda giornata di campionato sono quattro le formazioni al comando del campionato Under 19 di Secondo Livello. Levanto, Bogliasco, Santerenzina e Caperanese, infatti, hanno colto la seconda vittoria consecutiva, mentre ha rallentato la propria corsa la formazione del Pieve Ligure. Primi tre punti stagionali per le formazioni del Rupinaro, Colli Ortonovo e Rapallo Rivarolese, mentre restano a secco di vittorie le formazioni del Sori, Luni, Borgo Rapallo e Borgo Foce Magra Ameglia.



La copertina di giornata, la seconda stagionale, va a Pagano del Levanto Calcio, autore di un poker di reti nella sfida vinta dalla formazione rivierasca in casa del Borgo Rapallo. Nota di merito anche per i calciatori Caridi del Levanto Calcio, Ticozzi della Santerenzina e Yassine del Rupinaro, tutti a segno con una doppietta.



Il punto - Il Levanto rispetta i favori della vigilia e batte nettamente il Borgo Rapallo, quest'ultimo a segno con Gremo e Speltri, grazie ad un prova maiuscola che è condita dalle reti di Pagano, a segno con un bel poker personale, Cappelletti, Del Bene e Caridi, quest'ultimo autore di una doppietta. E' netta anche la vittoria conquistata dalla Santerenzina che espugna il campo della Ferrara di Ameglia grazie alla doppietta di Ticozzi e alle singole di Gabrielli, Baldassini, Pesenti e Frione. Vince il Bogliasco sul campo del Sori, mentre Serafini e Costa fanno felice la Caperanese che manda ko il Real Fieschi per due reti a zero. Pareggio divertente tra le formazioni della Calvarese e del Pieve Ligure dove in rete vanno Signaigo e Jamel per i padroni di casa, mentre per gli ospiti Galluccio e Baldoni. La doppietta di Yassime regala la prima vittoria stagionale al Rupinaro che espugna il campo del Casarza, mentre le reti di Nari e Nardi spingono al primo acuto stagionale la formazione del Colli Ortonovo contro il Golfo ParadisoPRCA. Chiude la giornata con la prima vittoria stagionale anche la formazione del Rapallo Rivarolese che ha la meglio del Luni con le reti di Falcone, Gueye, Guarnieri e Acquaviva







Risultati 2a giornata

Boorgo Rapallo – Levanto 2-8

Borgo Foce Ameglia – Santerenzina 0-6

Calvarese – Pieve Ligure 2-2

Caperanese – Real Fieschi 2-0

Casarza Ligure – Rupinaro 1-2

Colli Ortonovo – Golfo ParadisoPRCA 2-1

Rapallo Rivarolese – Luni Calcio 4-0

Sori – Bogliasco 1-3



Classifica: Levanto, Bogliasco, Santerenzina e Caperanese 6; Pieve Ligure 4; Golfo ParadisoPRCA, Casarza Ligure, Rupinaro, Real Fieschi, Rapallo e Colli Ortonovo 3; Calvarese 1; Sori, Luni, Borgo Rapallo e Borgo Foce Ameglia 0



Prossimo turno: Golfo ParadisoPRCA – Calvarese; Levanto – Bogliasco; Luni – Caperanese; Pieve Ligure – Sori; Rapallo Rivarolese – Casarza Ligure; Real Fieschi – Borgo Foce Ameglia; Rupinaro – Colli Ortonovo; Santerenzina – Borgo Rapallo.