Under 19 Secondo Livello, il Colli Ortonovo “rallenta” il Bogliasco

La Spezia - La 13a giornata del campionato Under 19 di Secondo Livello va agli archivi con il primo pareggio stagionale del Bogliasco, che ferma la proprio serie positiva di vittorie a 13, mentre si conferma al secondo posto il Rapallo Rivaolese e sale il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno. Bene la Santerenzina.



La copertina di giornata, l'ultima del 2019, è per la formazione del Bogliasco che chiude l'anno con 37 punti, frutto di 12 vittorie e 1 pareggio. A rafforzare i dati della capolista, anche la situazione dei gol fatti e gol subiti. In queste tredici giornate, infatti, la formazione genovese ha realizzato 50 reti e ne ha subito solamente 5, ovvero il miglior attacco e la miglior difesa, che evidenziano la caratura di questa formazione.



Il punto di giornata - Le reti di Dadà e Cusimano firmano il definitivo 1-1 tra il Colli Ortonovo ed il Bogliasco, mentre le reti di Pastore, Guarinieri, Bacigalupo e Dahmane firmano il 2-2 tra il Rapallo Rivarolese ed il Real Fieschi, ovvero i due big match della 13a giornata del campionato Under 19 di Secondo Livello del Girone C. Le reti di Acquapendete, Brichetto, Biasotti, Marrale, Zani e Carbona, quest'ultimo a segno con una doppietta, regalano la vittoria al Golfo Paradisoproreccocamogliavegno che batte il Rupinaro Sport e sale al terzo posto. Continua il momento positivo della Santerenzina che sbanca i Gaggio grazie alle reti di Ticozzi, Orlandi, Pesenti e Gabrielli, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre per il Luni Calcio si registra la doppietta di Tognoli. La doppietta di Bianchi fa felice il Sori che batte 2-1 il Borgo Foce Magra A.F, mentre terminano in parità le sfide di Casarza Ligure – Pieve Ligure tra Caperanese e Levanto Calcio.



Borgo Foce Magra A.F – Sori 1-2

Calvarese – Borgo Rapallo 2-2

Casarza Ligure – Pieve Ligure 0-0

Colli Ortonovo . Bogliasco 1-1

Luni Calcio – Santerenzina 2-5

Rapallo Rivarolese – Real Fieschi 2-2

Caperanese – Levanto calcio 2-3

Rupinaro – Golfo Paradiso PRCA 3-7



Classifica: Bogliasco 37; Rapallo Rivarolese 27; Golfo Paradiso PRCA 25; Colli Ortonovo 24; Real Fieschi 23; Santerenzina 22; Caperanese 20; Levanto calcio e Calvarese 19; Sori (*) e Casarza Ligure 16; Pieve Ligure 15; Rupinaro 11; Luni Calcio (*) 10; Borgo Rapallo 6; Borgo Foce Magra A.F 3.



*: una partita da recuperare