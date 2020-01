Under 19 Secondo Livello, il Bogliasco ipoteca il campionato

La Spezia - L'atteso big match della sedicesima giornata del campionato Under 19 di Secondo Livello va al Bogliasco che batte il Rapallo Rivaolese e porta, cosi, il proprio vantaggio a + 10. Torna alla vittoria il Golfo ParadisoPRCA, mentre il rientrante Real Fieschi sbanca il Comunale di Castlenuovo Magra contro il Colli Ortonovo. Continua il buon momento della Calvarese.

La copertina di giornata è per Galluccio del Pieve Ligure autore di una pregevole tripletta nella sfida vinta contro il Borgo Rapallo.-

Il Punto sulla 16esima giornata- La doppietta di Rusello decide a favore del Bogliasco la sfida del Torbella di Genova contro il Rapallo Rivarolese, quest'ultimo a segno con Inselvini, è forse mette fine alle speranze dei rapallini di poter insidiare il club genovese. Salgono, invece, le formazioni del Golfo ParadisoPRCA e il “rientrante” Real Fieschi. I bianco azzurri di Recco, infatti, passano sul campo della Ferrara di Ameglia grazie alle reti di Picasso e Carbona, mentre i bianco azzurri di Cogorno sbancano il campo del Colli Ortonovo, quest'ultimo a segno con Nari e Pardi, grazie alle reti di Cervini, Manfredi e Chiapperini. Le doppiette di Costa e Peschechera regalano la vittoria alla Caperanese che batte il Rupinaro Sport e aggancia in classifica il Colli Ortonovo. Dopo aver battuta il Bogliasco, la Calvarese, si toglie lo sfizio anche di battere la Santerenzina grazie alla doppietta di Arata, mentre per gli spezzini in rete ci va Gabrielli per il definitivo 2-1. La doppietta di Ballero spinge alla vittoria il Casarza che batte 2-0 il Luni Calcio, mentre la tripletta di Galluccio e la doppietta di Baldoni fanno volare il Pieve Ligure sul campo del Borgo Rapallo.



Risultati 16a giornata

Borgo Foce Magra A.f – Golfo Paradiso PRCA 1-2

Calvarese – Santerenzina 2-1

Casarza Ligure – Luni Calcio 2-0

Colli Ortonovo – Real Fieschi 2-3

Sori – Levanto Calcio 3-2

Borgo Rapallo – Pieve Ligure 0-5

Caperanese – Rupinaro 5-2

Rapallo Rivarolese – Bogliasco 1-2

classifica: Bogliasco 43; Rapallo Rivarolese 33; Golfo Paradiso PRCA 29; Real Fieschi, Colli Ortonovo e Caperanese 27; Calvarese 26; Santerenzina 25; Levanto calcio e Casarza Ligure 23; Sori 22; Pieve Ligure 21; Rupinaro 14; Luni Calcio 13: Borgo Rapallo 6; Borgo Foce Magra A.F 3