Under 19 Secondo Livello, decima vittoria consecutiva per il Bogliasco

La Spezia - L'undicesima giornata va in archivio con la decima vittoria consecutiva del Bogliasco, che ricordiamo ha una partita da recuperare, mentre si conferma al secondo posto il Colli Ortonovo di Currenti. Sale prepotentemente il Rapallo Rivarolese, mentre il Real Fieschi aggancia in classifica il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno. Importanti vittorie di Pieve Ligure, Calvarese e Luni Calcio.



La copertina di giornata va a Gueglio del Rupinaro Sport, autore dell'unica tripletta di giornata. Note di merito per De Martino del Bogliasco e Guarnieri del Rapallo Rivarolese, entrambi a segno con una doppietta nei rispettivi incontri di campionato contro il Casarza Ligure e Golfo Paradisoproreccocamogliavegno.



Il punto di giornata - Prosegue senza soste la marcia trionfale del Bogliasco che grazie alla doppietta di De Martino e alle singole di Jara e Lo Cirio sbanca il “Comunale” di Casarza Ligure. La reti di dada e Costantino regalano la settima vittoria stagionale al Colli Ortonovo di Currenti che batte al “Comunale” di Castlenuovo Magra il Borgo Rapallo e mantiene, cosi, la seconda posizione di classifica. L'atteso big match di giornata va al Rapallo Rivarolese che al “Torbella” di Genova batte 3-1 il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno, quest'ultimo a segno con Marrale, grazie alla doppietta di Guarnieri e alla singola di Gueye per il definitivo 3-1. La rete di Cervini regala la vittoria al real fieschi che batte 1-0 la Santerenzina, mentre le reti di Signaigo, Pellittieri e Barbieri, abile a trasformare un calcio di rigore, spingono alla vittoria la Calvarese sul campo del Borgo Foce Magra A.F.. Importante vittoria interna del Luni Calcio che al “Gaggio” batte 2-0 il Levanto Calcio con le reti di Brigato e Caffaz, mentre Costa e Alabarracin firmano il pareggio tra la Caperanese ed il Sori. Chiude la giornata la pirotecnica vittoria del Pieve Ligure che batte 4-3 il Rupinaro, a cui non basta la tripletta di Gueglio, con Pastorino, Vignera, Galluccio e Piaggio.



Risultati 11a giornata

Borgo Foce Magra A. F – Calvarese 1-3

Caperanese – Sori 1-1

Casarza – Bogliasco 0-4

Colli Ortonovo – Borgo Rapallo 2-1

Luni Calcio – Levanto 2-0

Rapallo Rivarolese – Golfo ParadisoPRCA 3-1

Real Fieschi – Santerenzina 1-0

Rupinaro – Pieve Ligure 3-4



Classifica- Bogliasco (*) 30; Colli Ortonovo 23; Rapallo Rivarolese (*) 22; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno e Real Fieschi 19; Calvarese 17; Santerenzina (*) e Caperanese 16; Casarza e Levanto Calcio 15; Pieve Ligure 14; Sori (*) 12; Rupinaro (*) 10; Borgo Rapallo 4; Borgo Foce Magra A.F 3.