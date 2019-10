Under 19 Secondo Livello, Bogliasco nuova capolista

- Dopo la terza giornata del campionato Under 19 di Secondo Livello troviamo in testa la formazione del Bogliasco che grazie alle reti di Cusimano, autore di una doppietta, e Fontana si aggiudica il big match contro il Levanto Calcio. Il colpo di giornata lo firma il Luni Calcio che al Gaggio ferma la corsa della Caperanese Entella grazie alle reti di Caffaz e Brigato, mentre per gli ospiti a segno ci va Peschechera. Salgono in classifica le formazioni del Real Fieschi, Golfo ParasidoPRCA e Rapallo Rivarolese. I bianco azzurri ne rifilano quattro al Borgo Foce Magra A.F, fanalino di coda del campionato, grazie alla doppietta di Manfredi e alle singole di Beronio e Chiapperini , mentre la formazione di Recco ne rifila ben cinque alla Calvarese grazie alla doppietta di Lorefice e alle singole di Carbona, Bricchetto e Picasso. Netta è anche la vittoria del Rapallo Rivarolese che al Macera cala il poker al Casarza con le reti di Acquaviva, Falcone, Parodi e Bennou. La rete di Doci refgala la prima vittoria stagionale al Borgo Rapallo che espugna il campo della Santerenzina, mentre terminano in parità le sfide tra il pieve Ligure ed il Sori e tra il Rupinao sport ed il Colli Ortonovo.



Risultati 3 giornata

Golfo ParadisoPRCA – calvarese 5-0

Levanto Calcio – Bogliasco 0-3

Luni Calcio – Caperanese 2-1

Pieve Ligure – Sori 2-2

Rapallo Rivarolese – Casarza Ligure 4-0

Real Fieschi – Borgo Foce Magra A.F 4-0

Rupinato sport – Colli Ortonovo 3-3

Santerenzina – Borgo Rapallo 0-1



Classifica: Bogliasco 9; Caperanese, real Fieschi, Golfo Paradiso PRCA, Santerenzina e Rapallo Rivarolese 6; Pieve Ligure 5; Rupinaro, Colli Ortonovo 4; Casarza Ligure, Luni Calcio e Borgo Rapallo 3; Sori, Calvarese 1; Borgo Foce Magra A.F 0.