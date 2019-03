Under 19 Provinciale,vittoria in extremis per la Tarros Sarzanese

I rossoneri di Leone faticano contro la Santerenzina di Arena, mentre il Rivasamba passa facilmente sul campo del Colli Ortonovo. Si conferma la Ruentes.

La Spezia - Fatica più del dovuto la Tarros Sarzanese per avere la meglio di una tosta Santerenzina che, seppur fuori da ogni tipo di gioco, scende in campo con il piglio di chi vuole giustamente onorare il campionato. Al Berghini, aprono le marcature i rossoneri di Leone grazie alla rete di Gabetti ma i verdi di Arena agguantano il pareggio con Ferraro per poi, nella seconda parte della gara, trovare il vantaggio grazie alla sfortunata autorete di Bonamino. Le reti di Cantoni e Angelini, arrivate oltre il novantesimo, salvano i rossoneri che restano saldamente al comando della classifica. Se la Tarros Sarzanese ha dovuto sudare le famose sette camicie, discorso diverso per il Rivasamba che sbanca facilmente il Comunale di Castlenuovo Magra contro il Colli Ortonovo, quest'ultimo a segno con Leoanrdi e Marselli, grazie alla tripletta di Polverini e alle singole di Scarpino e Sacchetti per il 5-2 finale. Si conferma terza forza del campionato la formazione della Ruentes che al Macera di Rapallo cala la manita al Levanto grazie ai gol di Zambuto, Arboccò, Larizza e Ferrretti, quest'ultimo a segno con una doppietta. Le doppiette di Dascanio e Rosasco, oltre alle singole di Jara, Gamalero, Di Fede e Albaracin, regalano la netta vittoria al Bogliasco che batte 8-2 il Sori, mentre la doppietta di lorefice e la singola di Loprevite consentono al Golfo Paradisoprorecocamogliavegno di battere 3-0 il giovane Luni Calcio. Chiude la giornata la vittoria della Calvarese che batte 5-1 il Rupinaro. Prossimo turno - Casarza – Calvarese, Bogliasco – Ruentes, Golfo Paradiso PRCA – Tarros Sarzanese, Levanto – Colli Ortonovo, Rivasamba – ruentes, Rupinaro – Genovese.



Risultati 24a giornata

Calvarese – Rupinaro 5-1

Colli Ortonovo – Rivasamba 2-5

Luni – Golfo Paradiso PRCA 0-3

Ruentes – Levanto 5-0

Sori – Bogliasco 2-8

Tarros Sarzanese – Santerenzina 3-2



Classifica: Tarros Sarzanese 58; Rivasamba 54; Ruentes 51; Bogliasco 43; Levanto, Calvarese 29; Colli Ortonovo 27; Sori 26; Casarza 25; Santerenzina 24; Golfo Paradiso PRCA 23; Genovese 16; Luni 8; Rupinaro 3